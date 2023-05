Noch in diesem Jahr werden die "Frozen"-Regisseure Chris Buck und Jennifer Lee den neuen Disney-Animationsfilm "Wish" herausbringen. Bereits der erste Trailer verspricht einen völlig neuen Look.

Mit dem Film "Frozen"(dt. "Die Eiskönigin - Völlig unverfroren") produzierten Chris Buck und Jennifer Lee einen der besten Animationsfilme der letzten 20 Jahre. Ob ihr neuer Film "Wish" auch so erfolgreich wird? Nun wurde der erste Trailer zum Film veröffentlicht, der wieder in Zusammenarbeit mit dem Team von Walt Disney Animation entsteht - besonders der Look sticht deutlich heraus.

Chris Pine und Ariana DeBose

Auffällig sind in dem Clip die Animationstechniken, die es in den letzten Disney-Animationsfilmen nicht gab. So werden 3D und 2D miteinander verbunden, wodurch die Kombination für einen modernen Look sorgt. Dennoch verliert der Film nicht an dem gewissen Charme, der die Disney-Klassiker so besonders macht.

Bei "Wish" geht es um das junge Mädchen Asha, die der magischen Kraft namens Star begegnet. Star will ihr helfen, damit ihr größter Wunsch in Erfüllung geht. Gemeinsam wollen sie den bösen Herrscher Magnifico besiegen, der das Volk für seine fiesen Machenschaften missbraucht. Ab dem 23. November 2023 soll der Film in den Kinos laufen. In der Originalversion werden die Rollen unter anderem von Alan Tudyk, Chris Pine und Ariana DeBose gesprochen.