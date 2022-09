"Hinter dir! Ein dreiköpfiger Affe!" - Wenn Sie jetzt grinsen, sind Sie ein Adventure-Fan. Wenn nicht: Diese Genre-Vertreter müssen Sie gespielt haben.

Sie sind nicht so spektakulär wie Shooter, drehen nicht wie Rollenspiele an der Belohnungsspirale - und einen Highscore gibt es auch nicht zu knacken. Dennoch oder gerade deshalb erfreuen sich Adventures großer Beliebtheit. Vor allem im deutschsprachigen Raum. Das Genre zeichnet sich durch eine packende Story, Knobelaufgaben und witzige Dialoge aus. Ein paar der besten Vertreter finden Sie in der Galerie.