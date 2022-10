Von "Jeopardy" über "Die Pyramide" bis zum "Herzblatt": Die 1990-er hatten einige kultige Showformate zu bieten. SAT.1 holt vier davon nun in einer vierwöchigen Sonderprogrammierung zurück.

Die Retro-Welle im Fersehen rollt weiter: Ob "Geh aufs Ganze!" mit Jörg Draeger bei SAT.1 oder "7 Tage, 7 Köpfe" mit Guido Cantz bei RTL - zahlreiche Fernsehshows feierten in den letzten Monaten mal mehr, mal weniger erfolgreich ihr TV-Comeback. Nun kündigt SAT.1 die nächste große Rückkehr an: Im Rahmen der vierwöchigen Sonderprogrammierung unter dem Titel "SAT.1 Kult-Show-Wochen" sollen gleich vier einst beliebte Showformate als Primetime-Shows ins Fernsehen zurückkehren. Die Ausstrahlung ist bereits im Winter 2022/2023 geplant.

"In der kalten Jahreszeit kuschelt man sich gerne auf dem Sofa vor dem TV zusammen und schwelgt in Erinnerungen", begründet SAT.1-Chef Daniel Rosemann die Entscheidung. Bei den Shows "Jeopardy!", "Die Pyramide", "Die Gong Show" oder "Dating Game - Wer soll dein Herzblatt sein?" könne das Publikum in "leicht modernisierten" Primetime-Ausgaben "mitraten, mitfiebern, mitlachen und mitflirten".

"Jeopardy" ist eine umgekehrte Quizshow: Statt richtige Antworten zu geben, müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer möglichst schnell die passende Frage zu einer präsentierten Antwort finden. Das Konzept stammt ursprünglich aus den USA. In Deutschland wurde die Show zwischen 1994 und 1998 unter Moderation von Frank Elsner bei RTL sowie später auf tm3 (1998 bis 2000) und bei RTLplus (2016 bis 2017) ausgestrahlt.

"Herzblatt" kommt zurück

Auch bei "Die Pyramide" (Erstausstrahlung: 1979 bis 1994 im ZDF sowie 2012 beim ZDF und ZDFneo) geht es um Schnelligkeit: Die Teams, die jeweils aus einem Prominenten und einem Zuschauer oder einer Zuschauerin bestehen, müssen sich Begriffe mit Worten und Gesten erklären. Ziel ist es, am meisten Treffer und damit auch am meisten Geld zu erspielen. Besondere Talente sind in der Sendung "Die Gong Show" (1981 im NDR, 1992-1993 bei RTL und 2003 bei SAT.1) gefragt: Egal ob Sänger, Tänzerin oder Comedy-Talent - jede und jeder bekommt hier die Chance, Publikum wie Jury zu begeistert. Doch sobald die Jury den titelgebenden Gong schlägt, ist der Auftritt vorbei.

Zuletzt soll auch der ARD-Vorabendklassiker "Herzblatt" (1987-2005, unter anderem moderiert von Rudi Carrell, Hera Lind und Jörg Pilawa) zurückkehren: Unter dem neuen Namen "Dating Game - Wer soll dein Herzblatt sein?" versuchen drei Kandidatinnen und Kandidaten eine alleinstehende Frau oder einen alleinstehenden Mann nur mit ihren Worten von sich zu überzeugen. Wer am überzeugendsten auftritt, bekommt am Ende ein Date mit dem Single.

Die Shows werden von Noisy Pictures produziert. Kandidatinnen und Kandidaten können sich unter www.casting.de/sat1 bewerben.