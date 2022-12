Die "Need for Speed"-Reihe gibt nach drei Jahren Stillstand wieder Vollgas: Am 2. Dezember erscheint mit "Unbound" ein neuer Ableger, der zumindest optisch ganz neue Wege gehen möchte. Wir blicken derweil zurück auf die Meilensteine der Kultraserei!

Mit mehr als 150 Millionen verkauften Spiele erreichte die Reihe "Need for Speed" seit ihrem Debüt 1994 immer wieder die Pole Position im Bleifuß-Genre. Kultmarke - das gilt nicht nur für den Fuhrpark an lizensierten Traumautos, sondern auch für "Need for Speed" als Flaggschiff des Racing-Genres. Der Grund, warum "NFS" Geschichte schrieb: Der Titel kombinierte erstmals die Zugänglichkeit eines Fun-Racers mit dem realististischen Fahrgefühl einer komplexen Simulation. Dazu noch der Reiz des Verbotenen durch die illegalen Straßenrennen - fertig war eine hochoktanige Mischung, die das Genre revolutionierte. Mittlerweile blickt die Serie auf eine fast 3ß-jährige Geschichte zurück. Die soll mit "Need for Speed: Unbound" nun glorreich fortgesetzt werden. Wir stellen derweil die denkwürdigsten und fragwürdigsten Momente aus einem Vierteljahrhundert im Temporausch vor.