Es ist ein martialisches Bild: Der russische Präsident Wladimir Putin steht aufrecht und blickt emotionslos nach unten. Seinen armlosen Körper ziert eine Landkarte von Aleppo, das Revers ist blutgetränkt. Seine Nase wurde durch eine Bombe ersetzt. Das Bild ist eine Karikatur der venezolanischen Künstlerin Rayma Suprani, welches die ZDF-Moderatorin Dunja Hayali am Montag auf ihren Profilen bei Facebook, Instagram und Twitter postete.

"Dieses sehr treffende Werk von Putin habe ich 2017 bei einem Dreh in den USA von der venezolanischen Karikaturistin @raymacaricatura gekauft", erklärt Hayali: "Diese 'Karikatur' ist nun leider auch - nach Georgien, Syrien & Co - bittere Wahrheit für die Ukraine geworden", lässt sie weiter wissen. Es sei krank und traurig ("So sick and sad"), schreibt sie: "Und irgendwie wird es von Tag zu Tag schlimmer." Dazu stellt die 47-Jährige ein zorniges rotes und ein trauriges Emoji, gefolgt von den Hashtags "Kriegstreiber", "Putin", "Putinskrieg", "Ukraine", "Solidarität", "Frieden", "Freiheit" und "Souveränität".

"Man fühlt sich so macht- und hilflos"

In den sozialen Netzwerken erntet Hayali zu diesem Post viel Zuspruch von ihren Fans: "Eine wunderbare Karikatur", kommentiert eine Nutzerin. "Sehr treffend. Man fühlt sich so macht- und hilflos", schreibt ein anderer. Viele weisen auch auf andere fragwürdige Politiker der Geschichte, in verschiedenen Ländern auf der Welt hin. Manche ziehen sogar eine Parallele zum Zweiten Weltkrieg und Adolf Hitler: "Putin ist die Reinkarnation von Josef Stalin oder Adolf Hitler", kommentiert ein Nutzer. "Gemein gefährlich! Er kann wegen seines großen Atomwaffenarsenals nur von seinem eigenen Volk gestürzt werden. Es bedarf eines Helden wie Claus Schenk Graf von Stauffenberg." Dunja Hayali antwortete darauf nur nüchtern: "Ich glaube, diese Gedanken haben einige..."