"Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody", "Sisi - Staffel 2" und "In einem Land, das es nicht mehr gibt": Das sind die DVDs und Blu-rays der Woche.

Freddie Mercury, Elton John, Aretha Franklin, Elvis Presley - in den letzten Jahren wurden zahlreiche Musik-Legenden mit großen Biopics gewürdigt. Und jetzt kommt sie dran: Whitney Houston, zu Lebzeiten auch als "The Voice" ("Die Stimme") bekannt, laut "Guinness-Buch der Rekorde" die einst erfolgreichste Pop-Sängerin der Welt. Über 200 Millionen Tonträger soll die 2012 verstorbene Soul-, R'n'B- und Pop-Diva verkauft haben. "Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody" will diese Karriere der Superlative nun im Zweieinhalb-Stunden-Format nacherzählen. Der Film erscheint ebenso wie die zweite Staffel der RTL+-Event-Serie "Sisi" und dem Coming-of-Age-Historien-Drama "In einem Land, das es nicht mehr gibt" auf DVD und Blu-ray.

"Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody" (VÖ: 16. März)

Zweieinhalb Stunden für eine solche Karriere wie die von Whitney Houston, das ist nicht viel. Immerhin hat man dafür hochqualifiziertes Personal engagiert. Regisseurin Kasi Lemmons ("Harriet - Der Weg in die Freiheit") gilt als echte Biopic-Spezialistin, Drehbuchautor Anthony McCarten ("Bohemian Rhapsody") war schon mehrfach für einen Oscar nominiert, und als Produzent wirkte Clive Davis mit, der große Musik-Manager und einstige Entdecker von Whitney Houston. Clive Davis ( Stanley Tucci) und Whitney Houston (Naomi Ackie) lernen sich unter eher kuriosen Umständen kennen: Whitneys Mutter Cissy (Tamara Tunie), ihrerseits eine Größe in der Musikszene, muss eines Abends bei einer bedeutenden Veranstaltung kurzfristig passen, die Stimme macht nicht mit. Und ihre Tochter, die zu dem Zeitpunkt noch keine echten Pop-Ambitionen hegt, soll für sie einspringen. Clive Davis erkennt ihr Talent, der Rest ist Pop-Geschichte. "Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody" erzählt von Erfolg, Kritik und persönlichen Tragödien.

Preis DVD: circa 14 Euro

US, 2022, Regie: Kasi Lemmons, Laufzeit: 138 Minuten

"Sisi - Staffel 2" (VÖ: 17. März)

Die erste Staffel der RTL-Serie "Sisi" erzählte von der jungen Sisi ( Dominique Devenport), die als bayerischer Wildfang in einem schwarzen Kleid auf der Geburtstagsfeier des österreichischen Kaisers Franz Joseph ( Jannik Schümann) rebellierte und schließlich sein Herz gewann. In Staffel zwei nun ist Sisi Kaiserin und Mutter. Ein gewisses Maß an Rebellentum erhält sie sich dennoch: Marie (Romy Schroeder), die Tochter ihrer einstigen Vertrauten Fanny, holt sie eigenmächtig an den Hof, was ihrem Gatten nicht gefällt. Franz wird erneut vor schwere politische Entscheidungen gestellt: Otto von Bismarck ( Bernd Hölscher) droht mit einem Krieg gegen Österreich. Dem Kaiser bleibt gar nichts anderes übrig, als seinen alten Feind Napoleon III. (fantastisch dargestellt vom einstigen "Tatort"-Star Boris Aljinović) um einen Kredit zu bitten. Sisi reist derweil mit Gräfin Esterhazy ( Tanja Schleiff) auf das Landgut von Graf Andrássy (Giovanni Fuinati), um die Ungarn von einer Zusammenarbeit zu überzeugen. Wird sie trotz des lockenden Gefühls der Freiheit wohl behalten nach Wien zurückkehren? Verglichen mit der klassischen "Sissi"-Trilogie mit Romy Schneider unter der Regie von Ernst Marischka wird es in der zweiten Staffel der RTL-Serie erneut deutlich düsterer.

Preis DVD: circa 20 Euro

DE/AT, 2022, Regie: Sven Bohse / Miguel Alexandre, Laufzeit: 309 Minuten

"In einem Land, das es nicht mehr gibt" (VÖ: 17. März)

Um die "Schönheit im Osten" soll es gehen - das klingt fast wie eine Antithese, wenn man an frühere DDR-Filme denkt. Aber wer wusste, wo man nachsehen muss, der konnte das Schöne in der DDR durchaus finden. Man sah es in der legendären Modezeitschrift "Sibylle", in den Exquisit-Läden, zwischendurch auch auf der Straße bei den jungen Leuten. Genau davon handelt "In einem Land, das es nicht mehr gibt". Die Geschichte spielt im Jahr 1989: Suzie ( Marlene Burow) ist gerade von der Schule geflogen. Anfangs arbeitet sie im Kabelwerk Oberspree, dann verändert ein zufälliger Schnappschuss ihre Sicht auf die Welt. Suzie landet auf dem "Sibylle"-Cover, lernt Chefredakteurin Elsa Wilbrodt ( Claudia Michelsen) kennen, taucht ein in die Ost-Modeszene. Im schillernden Ostberliner Untergrund trifft sie den schwulen Rudi ( Sabin Tambrea) und sieht, wie man selbst aus einem Duschvorhang noch ein aufregendes Outfit zaubern kann. Mit Fotograf Coyote ( David Schütter) düst sie auf dem Motorrad ans Meer - da wird groß geträumt, nicht nur von Mode.

Preis DVD: circa 15 Euro

DE, 2022, Regie: Aelrun Goette, Laufzeit: 96 Minuten