Am Samstag wird Charles III. zum König des Vereinigten Königreichs und Nordirland gekrönt. Doch wie denken die Deutschen über das Megaspektakel? Eine im Auftrag des Nachrichtenportals "t-online" durchgeführte Umfrage kommt zu einem klaren Ergebnis.

Wenn Charles III. am Samstag offiziell zum König des Vereinigten Königreichs und Nordirland gekrönt wird, ist das auch hierzulande ein großes Medienspektakel: Mit RTL, SAT.1 und dem Ersten berichten gleich drei große deutsche Fernsehsender in einer mehrstündigen Liveschalte aus London. Mehr als ein Drittel der Deutschen gab in einer YouGov-Umfrage an, zumindest zeitweise einzuschalten. Doch wie denken die Deutschen über die parlamentarische Monarchie? Eine Antwort auf diese Frage ließ das Nachrichtenportal "t-online" vom Meinungsforschungsinstitut civey ermitteln.

Mehr als die Hälfte (54 Prozent) der rund 5.000 Befragten halten die parlamentarische Monarchie für nicht mehr zeitgemäß. Nur 24 Prozent sind entgegengesetzter Meinung. Der Rest (22 Prozent) ist unentschieden. Auch die Stimmung in den einzelnen politischen Lagern wurde untersucht.

Rückhalt für die Monarchie bröckelt auch im Vereinigten Köngreich

Wenig überraschend finden sich die meisten Gegnerinnen und Gegner der Monarchie in der Anhängerschaft der Linken: Klare 79 Prozent halten die Monarchie für nicht mehr zeitgemäß. Grünen-Wähler sind mit 69 Prozent ebenfalls überwiegend Monarchie-kritisch. Am ehesten punkten kann die parlamentarische Monarchie bei der Wählerschaft von FDP (34 Prozent) und CDU/CSU (30 Prozent). Im Hinblick auf das Alter lehnen vor allem jüngere Deutsche zwischen 18 und 29 Jahren die Monarchie ab: 68 Prozent halten sie für nicht mehr zeitgemäß.

Und wie ist die Stimmung im Vereinigten Königreich? Eine am 24. April im Auftrag der BBC veröffentlichte YouGov-Umfrage ergab, dass auch dort der Rückhalt der Bevölkerung bröckelt: Lediglich 58 Prozent der 4.592 Befragten erklärte, dass ein König besser sei als ein gewähltes Staatsoberhaupt. Bei der Umfrage zum 60-Jahre-Thronjubiläum der Queen im Jahr 2012 waren es noch drei Viertel der Befragten.

Große Unterschiede gibt es auch hier im Alter: 78 Prozent der Menschen über 65 Jahren finden einen Monarchen besser als ein gewähltes Staatsoberhaupt. Bei der jungen Altersgruppe (18 bis 24 Jahre) waren es nur 32 Prozent. Drei Viertel der Jungen gaben zudem an, dass sie das Königshaus "nicht interessiert".