"Oh toll! Er ist eine fantastische Quelle. Ein Mann, der überall respektiert wird": Jürgen Klopp machte sich auf einer Pressekonferenz vor laufenden Kameras über Ex-Nationalspieler und TV-Experte Didi Hamann lustig.

Zehn Punkte nacht acht Spielen - aktuell steht der FC Liverpool in der Premier League nur auf Platz zehn. Zuletzt setzte es eine 2:3-Niederlage beim Spitzenreiter FC Arsenal. Kein Wunder also, dass der sonst so erfolgsverwöhnte Coach Jürgen Klopp dieser Tage ein bisschen dünnhäutig ist. In der Pressekonferenz vor dem Champions League-Spiel bei den Glasgow Rangers (Mittwoch, 12. Oktober, 21 Uhr) teilte "Kloppo" mit beißendem Spott gegen Sky-Experte Didi Hamann aus.

Der Ex-Profi, lange Jahre auch in Diensten der Reds, hatte die Liverpooler Mannschaft zuletzt unter anderem als "müde, langweilig und platt" kritisiert. Es müsse nun vom Trainer ein "Funke" ausgehen ... - Genau auf diesen vermeintlich fehlenden Funken wurde Klopp nun vor laufenden Kameras von einem Journalisten angesprochen - und prompt gab es Zunder. Als Klopp auf Nachfrage erfuhr, dass es Didi Hamann gewesen sei, der seine Arbeit derart kommentierte, ätzte er: "Oh toll! Er ist eine fantastische Quelle. Ein Mann, der überall respektiert wird."

Am Ende durfte gelacht werden

Die Tatsache, dass Hamann ein ehemaliger Star des FC Liverpool ist, macht die Sache aus Sicht des deutschen Coaches nicht besser: "Das gibt dir nicht das Recht zu sagen, was du willst - vor allem, wenn du keine Ahnung hast", frotzelte er sich in Rage und nordete den Journalisten direkt ein: "Ich finde, Didi Hamann hat es nicht verdient, dass du seine Worte nutzt, um mir eine Frage zu stellen." Er möge sich doch bitte selbst eine Frage überlegen - tunlichst ohne das Wort "Funken".

Die Runde auf der Pressekonferenz quittierte Klopps kleine Wutrede mit einem Lachen - das Video, das von zahlreichen Fanportalen und Medien auf der Insel und in Deutschland geteilt wurde, geht inzwischen um die Welt. Chapeau, Mr. Kloppo!