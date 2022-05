Kann man anhand der Zahlen von Streamingdiensten den Gewinner des "Eurovision Song Contest" vorhersagen? Spotify jedenfalls glaubt, den diesjährigen Gewinner des Wettbewerbs bereits zu kennen.

Am Samstag, 14. Mai, ist es erneut so weit: Beim "Eurovision Song Contest" (ab 21 Uhr, live im Ersten) treten Teilnehmer aus ganz Europa an, um den Liederwettbewerb zu gewinnen. Um dies zu schaffen, müssen die Künstlerinnen und Bands gleich doppelt überzeugen. Wie in den vergangenen Jahren auch gib

t es eine Publikums- und eine Jurywertung, die gleichwertig in das Ergebnis einfließen. Trotz der Unberechenbarkeit gerade der internationalen Jurys ist sich der Streamingdienst Spotify bereits sicher, wer den ESC dieses Jahr gewinnen wird.

Letztes Jahr habe die italienische Rockband Måneskin mit ihrem Song "Zitti e buoni" zwischen Mai und März die meisten Abrufe generiert und den Wettbewerb gewonnen. Dieses Jahr werde dementsprechend der Sieg erneut nach Italien gehen, so der Streamingdienst in einer Pressemitteilung: "Brividi", der Beitrag von Mahmood und Blanco, erzielte in den letzten Monaten demnach fünfmal so viele Abrufe wie der zweitbeste Song, "Hold Me Closer" von Cornelia Jakobs (Schweden). Auf Platz drei landete "De Deipte" von der niederländischen Sängerin S10.

Italien oder Ukraine: Wer ist der Topfavorit für den ESC?

"Brividi" sei in 28 der 40 teilnehmenden Länder der beliebteste Song, den jeweiligen Beitrag der Länder nicht mitgerechnet, so Spotify in seiner Pressemitteilung. Allerdings sei es in der Geschichte des ESC nur vier Nationen bislang gelungen, den Wettbewerb zweimal hintereinander zu gewinnen: Spanien, Luxemburg, Israel und Irland. Mahmood und Blanco seien dennoch voller Hoffnung, dass dies keine Rolle spiele: "Wenn man erst mal hier ist, dann merkt man, dass alles, was zuvor passiert ist, nicht zählt und vor Ort eine ganz andere Situation herrscht", zitiert Spotify die beiden Künstler. "Es ist besser, nicht zu viel darüber nachzudenken und den Moment zu genießen."

Für viele Beobachter gilt die Ukraine als Favorit, auch Spotify stellt fest, dass der Beitrag des Landes "an Zugkraft gewinnt". "Stefania", der Song des HipHop-Trios Kalush Orchestra, rangiere bereits in einem Drittel der Eurovision-Länder auf den ersten beiden Plätzen und schaffe es in allen anderen mindestens in die Top Ten.