Krankenbett statt Luxusjacht: Via Instagram hat Robert Geiss ein Bild von einem Klinikaufenthalt geteilt. Er habe es "heute vorne und hinten bekommen", schrieb der Millionär dazu.

Müde Augen, ein gequältes Lächeln und ein Krankenhauskittel: So sieht man Robert Geiss nur selten. Der Millionär, der nebst seinen Liebsten Carmen, Davina und Shania seit Jahren nicht aus der deutschen Reality-TV-Prominenz wegzudenken ist, zeigte sich bei Instagram nun aus ungewohnter Perspektive. Mit einer Bilderserie dokumentierte der 59-Jährige seine erste Magen-Darm-Spiegelung. "Heute habe ich es in der Tat von vorne und von hinten bekommen", schrieb Geiss mit einem Augenzwinkern.

Es sei ein "aufregender Tag" gewesen, ließ die TV-Persönlichkeit ihre Followerinnen und Follower wissen. Doch es sei wichtig, die eigenen Bedenken beiseitezuschieben, denn: "Am Ende des Tages ist die Vorsorge doch wichtiger als die Angst." Die Sorgen waren im Fall von Robert Geiss auch unbegründet. Im Post gab der zweifache Vater Entwarnung. "Zum Glück war bei mir alles gut." Gleichzeitig witzelte er: "Und nein, es gibt keine Kameraaufnahmen von meinem Innenleben."

In der Kommentarspalte meldete sich seine Tochter Davina zu Wort und schrieb: "Bin stolz auf dich, Papa. Gutes Vorbild!" In eine ähnliche Kerbe schlug Model Papis Loveday. Er unterstrich in seinem Kommentar ebenfalls Geiss' Vorbildfunktion: "Gut gemacht." Eindeutig zweideutig äußerte sich hingegen Carmen Geiss, die schrieb: "Jetzt weißt du, was du mir vor 41 Jahren angetan hast."