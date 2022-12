Keine Lust auf Fußball aus Katar zur Primetime? Wir empfehlen pro WM-Turnierabend drei lohnende Alternativprogramme für WM-Muffel: am Freitag mit Florian Silbereisens Adventsspektakel, dem denkwürdigen Abschluss von Christopher Nolans Batman-Trilogie und der Vorpremiere eines neuen Hamburg-Krimis.

Serbien gegen die Schweiz heißt das Primetime-Spiel am Freitag, 2. Dezember, um 20.00 Uhr, im ZDF. Wem dieses WM-Duell schnuppe ist, der findet auch an diesem Abend drei lohnende Alternativen im TV-Programm.

"Das Adventsfest der 100.000 Lichter" ( ARD )

Wie besinnlich kann der Advent werden, wenn sich die gesamte Vorweihnachtszeit um das Thema Fußball dreht? Wenn selbst die ARD die Ausstrahlung der festlichen Schlagershow mit Florian Silbereisen zugunsten der Weltmeisterschaft in Katar auf einen Freitagabend verschiebt? Immerhin: "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" (ARD, 20.15 Uhr) findet statt, im TV nur eben ein Wochenende später als gewohnt. Daran kann auch die FIFA nichts rütteln - Flori Silbereisen und sein alljährliches Adventsspektakel hielten schließlich schon einer Pandemie stand.

Bereits seit 2004 ist die mehr als dreistündige XXL-Sendung eine feste Instanz im Weihnachtsprogramm der ARD. Aufgezeichnet wurde die Schlagersause einmal mehr am Vorabend des ersten Advents im Congress Centrum in Suhl; ausnahmsweise zeigt das Erste die Show in diesem Jahr nicht live. Ansonsten bleibt alles beim Alten: Moderator Silbereisen hat wieder zahlreiche Musikkolleginnen und -kollegen eingeladen, um gemeinsam mit schönen Advents- und Weihnachtsliedern die festliche Saison einzuläuten - und Kerzen zu entzünden. Feierlich wartet man im Studio auf das Eintreffen des sogenannten "Friedenslichts" aus der Geburtsgrotte in Bethlehem. Zu den Gästen gehören: Roland Kaiser, Vicky Leandros, die Ehrlich Brothers, Maite Kelly, Dieter Hallervorden, DJ Ötzi, Matthias Reim, Melissa Naschenweng, Andy Borg, die Kelly Family, Semino Rossi, Ella Endlich, Thomas Andes und Voxxclub.

"The Dark Knight Rises" (ProSieben)

Da kann man ja nur depressiv werden: Im letzten Teil der "Batman"-Reihe mit Christian Bale in der Hauptrolle gibt's wenig Batman und viel Bruce Wayne (Christian Bale): Wie er zweifelt, wie er leidet, wie er sich den Tod herbeisehnt, um von seinen Qualen erlöst zu werden - das ist großes Kino. Aber Wayne verlottert in seiner Villa und kümmert sich nicht um Gotham City. Obwohl die Mafiosi weggesperrt wurden, gibt es noch immer Kriminalität, Verderben und Korruption. Mit "The Dark Knight Rises" (2012) beendet Regisseur Christopher Nolan seine Batman-Trilogie. Der Film, den ProSieben jetzt in einer Wiederholung zeigt, geht stärker denn je auf den Menschen hinter dem Superhelden ein.

Im Grunde ist "The Dark Knight Rises" (ProSieben, 20.15 Uhr) ein mit Actionszenen angereichertes Melodram in epischen Ausmaßen. Und ein politisches Manifest. Es geht um die Kluft zwischen Arm und Reich, um Wirtschaftsliberalismus und Umweltprobleme. Und um die Folgen: um urbanen Terror und den Aufstieg extremistischer Gruppierungen.

"Was wir verbergen" (ARTE)

Ein Ärzte-Ehepaar ist wie vom Erdboden verschwunden, ein Notruf wurde jäh unterbrochen. Schnelle Schnitte und häufige Schauplatzwechsel suggerieren Tempo in diesem Krimi (Regie: Francis Meletzky, Drehbuch: Elke Rössler). Es gibt ja auch viel zu erzählen in "Was wir verbergen" (ARTE, 20.15 Uhr), denn offensichtlich will das ZDF mit dem zunächst bei ARTE als Vorpremiere laufenden Film eine neue Reihe etablieren. "Katharina Tempel", also so wie die Kollegin der Titelfigur aus der "Helen Dorn"-Reihe, die Franziska Hartmann spielt, sollte die neue Reihe heißen.

Was gab es nicht schon alles zu erleben an privatem Malheur der Kommissare und Kommissarinnen in deutschen Fernsehkrimis? - Verlorene Söhne, störrische Töchter und stalkende Ehegatten, die es abzuschütteln galt. Katharina Tempel aber wird irgendwann von ihrem so tüchtigen Polizeisprecher-Gatten derart gewalttätig bedrängt, dass man sich ungläubig die Augen reibt. Katharina wird ausziehen, man ahnt es zu Beginn eines möglicherweise langen Krimireihen-Lebens.