Raubtiere in festlicher Stimmung: Unter dem Titel "Die Höhle der Löwen - endlich Weihnachten" plant VOX das erste Weihnachtsspecial zu seiner Gründer-Show. Die Bilanz der soeben zu Ende gegangenen zwölften Staffel fällt für die Senderverantwortlichen rundum positiv aus.

23 Start-ups konnten in der am Montag zu Ende gegangenen zwölften Staffel von "Die Höhle der Löwen" einen Deal abschließen. Die gesamte Investitionssumme auf Staffellänge beläuft sich auf rund 4,7 Millionen Euro. Beeindruckende Zahlen, was auch für die Resonanz an den Bildschirmen gilt: Im Schnitt schalteten 1,68 Millionen Menschen die Gründershow ein. In der als werberelevant erachteten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen kam VOX auf einen weit überdurchschnittlichen Marktanteil von 14,2 Prozent.

Eine schöne Bescherung für die Senderverantwortlichen - und die bekommen die Zuschauerinnen sowie die Investoren gleichsam zurück: Erstmals in der Geschichte der Sendung ist in diesem Jahr ein "Höhle der Löwen"-Weihnachtsspecial geplant. Das Besondere: Die Investorinnen und Investoren Judith Williams, Carsten Maschmeyer, Nils Glagau, Dagmar Wöhrl und Ralf Dümmel kämpfen in einem festlich geschmückten Studio um zauberhafte Deals, die dem weihnachtlichen Motto entsprechen. Es treten Start-up-Unternehmer mit "den besinnlichsten, fröhlichsten und schönsten Geschäftsideen" auf - sie pitchen gleichsam um den warmen Geldsegen.

In Planung ist darüber hinaus auch eine reguläre neue Show-Staffel. Die 13. Auflage von "Die Höhle der Löwen" soll im Frühjahr 2023 ausgestrahlt werden. Ein genauer Ausstrahlungstermin steht noch nicht fest - wie auch für das Special "Die Höhle der Löwen - endlich Weihnachten".