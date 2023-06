Die Meuchelmörder-Mär "Assassin's Creed" geht weiter und weiter: Ubisoft arbeitet an mehreren Fortsetzungen und Ablegern gleichzeitig, die im Rahmen einer großen Online-Show der Gaming-Welt detaillierter vorgestellt wurden.

Die Teams von Ubisoft arbeiten derzeit an mehreren neuen "Assassin's Creed"-Abenteuern, die 2023 und darüber hinaus auf den Markt kommen sollen - flankiert von einer ambitionierten Netflix-Live-Action-Serie. Was genau Fans erwartet, zeigte der französische Publisher im Rahmen seiner Online-Show Forward, die zeitgleich zur E3-Ersatzveranstaltung Summer Game Fest abgehalten wurde. Ein Überblick.

Basim in Bagdad: "Assassin's Creed Mirage"

Am nächsten großen Abenteuer der Hauptreihe arbeiten derzeit über 400 Menschen. "Mirage" soll eine "Hommage an die ersten 'Assassin's Creed'-Teile" werden, so Ubisoft. Angesiedelt im Bagdad des 9. Jahrhunderts beleuchtet der Titel den Werdegang des jungen Straßendiebs Basim Ibn Is'haq, der auch schon im letzten "Assassin's Creed"-Abenteuer "Valhalla" (2020) eine Schlüsselposition hatte, das rund 20 Jahre nach "Mirage" angesiedelt ist. Spieler begleiten ihn durch seine Lehrjahre bei der Assassinen-Meisterin Roshan, die ihre tiefe rauchige Stimme von der Emmy-Gewinnerin Shohreh Aghdashloo ("The Expanse") geliehen bekommt.

Beim Gameplay will sich das verantwortliche Studio Ubisoft Bordeaux auf die Wurzeln der Reihe besinnen und eine anspruchsvolle Mischung aus Parkour- und Stealth-Elementen sowie Angriffe aus dem Verborgenen bieten. Dank einer neuen Mechanik kann Basim dabei sogar mehrere Ziele "markieren" und dann auf einmal ausschalten. Wichtigestes Hilfsmittel neben der typischen Klingen am Handgelenk, Wurfmessern und Betäubungspfeilen wird Basims Adler sein. Der späht Zielpersonen, Wachen, Festungen und andere Schwachstellen aus luftiger Höhe aus, zieht dabei aber auch das Interesse von Bogenschützen auf sich und kann vom Himmel geholt werden.

"Assassin's Creed Mirage" soll am 12. Oktober 2023 für PC und Konsolen erscheinen und sich ausschließlich an Single-Player richten. Die Handlung soll konzentrierter erzählt werden als in den Vorgängern. Interessenten dürfen sich zwischen drei Versionen (Standard, Deluxe, Collector's Case) mit unterschiedlichen Gimmicks entscheiden. Vorbesteller bekommen obendrein den DLC "The Forty Thieves Quest" - eine Hommage an das Märchen "Ali Baba und die vierzig Räuber".

Klettern, bis der Magen streikt: "Assassin's Creed: Nexus VR"

Unter dem Namen "Nexus VR" soll die "Assassin's Creed" ihr Virtual-Reality-Debüt feiern. Mit den drei bekannten Meuchelmördern Ezio, Connor Davenport und Kassandra geht's abermals nach Italien im 15. Jahrhundert, nach Nordamerika im 18. Jahrhundert und ins alte Griechenland, wo man den Templern beim Aufspüren von drei Artefakten zuvorkommen muss. Die Entwickler wollen sowohl die Kämpfe als auch die Erkundungs- und Klettertouren der Reihe beibehalten - und dabei dank diverser technischer Tricks die Mägen der VR-Gamer nicht überstrapazieren. Wann "Nexus VR" erscheinen soll, ist noch unklar. Ubisoft peilt eine Veröffentlichung im Winter 2023 für Meta Quest 2, Meta Quest 3 und Meta Quest Pro an. Ob auch die PSVR2 unterstützt wird, dürfte sich zeitnah klären.

Mobil in China unterwegs: "Project Jade"

In den fernen Osten entführt "Project Jade", das "mitten in der Entwicklung" steckt: Dabei handelt es sich um ein erstes, vollwertiges "Assassin's Creed"-Open-World-Abenteuer für iOS- und Android-Geräte, das im alten China des 3. Jahrhunderts angesiedelt ist und wohl 2024 kommen könnte. Für eine öffentliche Testphase kann man sich bereits jetzt anmelden. Die Steuerung ist zwar auf Touchelemente ausgelegt, dürfte aber mit einem per Bluetooth gekoppelten Controller weitaus besser von der Hand gehen. Erstmals darf man zudem einen eigenen Charakter erstellen, mit dem belebte Städte erkunden und auch die große Mauer erklimmen kann. Für die Umsetzung ist Entwickler Level Infinite zuständig, der sich bereits mit Titeln wie "PUBG Mobile", "Honor of Kings" oder "Metal Hellsinger" einen Namen gemacht hat. Ubisoft verspricht zudem "Grafik in Konsolenqualität".

Mysteriös: "Project Hexe"

Über die bei einer früheren Forward-Show angekündigten Titel mit den Codenamen "Red" und "Hexe" verriet Ubisoft ebenso wenig wie über "Infinity" - eine Online-Plattform, von der aus man in jede bislang veröffentlichte und künftige "Assassin's Creed"-Epoche hüpfen kann. Ob hinter dem Hub, den die Franzosen auch als "persönlichen Animus" bezeichnen, eine Art Abo-Modell stecken wird, ist unbekannt. Klar ist bislang nur: Über "Infinity" sollen auch Social-Media-Komponenten und Mehrspieler-Inhalte zugänglich gemacht werden.

In Arbeit ist zudem eine ambitionierte Live Action Serie von Netflix. Show Runner ist Jeb Stuard, der unter anderem als Creator für das "Vikings"-Spin-off "Vikings: Valhalla" gearbeitet hat. Gleichzeitig soll Ubisoft mit einem exklusiven "Assissin's Creed"-Mobile-Titel sowie den Fortsetzungen von "Valiant Hearts" und "The Mighty Quest for Epic Loot" die Gaming-Sparte von Netflix unterstützen .