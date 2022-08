Harry Styles ist Schauspieler, Sänger - und jetzt auch noch Liebescoach. Während einer Show im Madison Square Garden rief er kurzerhand den Ex-Freund eines Fans an, die mitten in einem Liebesdilemma steckt.

Was wäre, wenn einer der erfolgreichsten Sänger unserer Zeit den eigenen Ex-Freund anruft? Diese Erfahrung durfte Fan Ingrid auf einem Konzert von Harry Styles machen, der sich aktuell auf Tour befindet. Während er im Rahmen einer Show Songs wie "As It Was" zum Besten gab, half er Ingrid mit ihrem Liebesdilemma.

Das Mädchen hielt ein Schild mit der Aufschrift "Lieber Harry Styles, mein Ex hat nach sieben Jahren angerufen - was soll ich tun?" in die Höhe. Als Styles auf Ingrid aufmerksam wurde, stoppte er das Konzert und unterhielt sich mit ihr über ihren Ex-Freund Josh, den sie ein Jahr datete. "Es ist immer Josh, nicht wahr?", meinte der Sänger - doch mit der nächsten Frage rechnete keiner: "Kann ich Josh anrufen?", fragte Styles plötzlich.

Wie zu erwarten begann das Publikum vor Freude aufzuschreien, als er Ingrids Handy bekam. Nachdem er seine Fans um Ruhe gebeten hatte, rief er Josh auch schon an. "Ist das Josh?", sagte er nach einem Moment der Stille. Doch das Telefonat dauerte nicht lange, denn der erschrockene Ex-Freund legte sofort auf. Nachdem er Ingrid das Handy zurückgegeben hatte, richtete Styles rührende Worte an sie: "Ingrid, ich wünsche dir alles Glück der Welt. Es wird nicht Josh sein. Es gibt jemand anderen. Es gibt jemand anderen, der dich mit Respekt behandeln wird."

Viral auf Social Media

Einer der Fans filmte das gesamte Gespräch und stellte es ins Netz - auf Social Media ging das Video mit dem Anruf sofort viral und stieß auf große Begeisterung. "Du bist brillant Harry Baby", schrieb zum Beispiel ein Follower. "Gerade, wenn man denkt, man könnte ihn nicht mehr lieben", "Er hat aufgelegt? Komm nicht wieder zu ihm zurück" oder "Er ist unglaublich!!!". Ein weiterer Fan schrieb: "Ich liebe Harry Styles, er gibt mir die Freddy Mercury Vibes mit seiner Persönlichkeit, seiner Liebe für Fans, so fürsorglich."