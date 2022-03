Das Amt der Außenministerin erfordert im Zuge des Russland-Ukraine-Kriegs Entschlossenheit und Fingerspitzengefühl zugleich. Bei "Anne Will" betonte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock die große Verantwortung: für die ukrainische Bevölkerung, aber auch für Millionen Europäerinnen und Europäer.

Die erste Viertelstunde des Talks lieferte die Diskussionsgrundlage für die darauffolgende Debatte: Am Sonntagabend wurde Außenministerin Annalena Baerbock bei "Anne Will" zugeschaltet, um Deutschlands Position im Russland-Ukraine-Krieg zu erklären.

Nach einem Einspieler voller erschreckender Bilder konfrontierte die Gastgeberin Baerbock mit einem schwer zu verdauenden Satz Wolodymyr Selenskyjs. Nachdem die Nato-Außenministerinnen und -Außenminister vergangenen Freitag eine Flugverbotszone über der Ukraine abgelehnt hatten, erklärte der ukrainische Präsident: "Alle Menschen, die von heute an sterben, werden auch ihretwegen sterben." Anne Will wollte von der Grünen-Politikerin wissen: "Lassen Sie das gelten?"

"Natürlich treffen einen solche Worte ins Herz", stellte Annalena Baerbock im ARD-Talk klar. Auch der ukrainische Außenminister sei bei der Sitzung am Freitag zugeschaltet gewesen, mit "dramatischen, furchtbaren" Bildern. "Das lässt natürlich niemanden kalt." Wichtig sei dennoch, einen klaren Kopf zu bewahren. Eine Flugverbotszone klinge zunächst richtig und defensiv, "aber es bedeutet, dass wir mit Nato-Flugzeugen russische Flugzeuge abschießen müssten, wenn diese Flugverbotszone verletzt werden würde". Dazu würde es zwangsläufig kommen.

Man trage natürlich eine Verantwortung für den Schutz der Menschen in der Ukraine, sagte Baerbock. "Aber wir tragen auch eine Verantwortung für die Millionen Europäerinnen und Europäer bei uns, in unseren Ländern. Das sind die Momente in der Außenpolitik, in denen man eigentlich nur zwischen Pest und Cholera wählen kann." Falls es die Möglichkeit gebe, den Krieg sofort zu beenden, würde sie ergriffen. "Aber es ist eine Verantwortung, die wir hier tragen, dass dieser Krieg nicht zu einem dritten Weltkrieg führt."

"Maximaler Druck" auf Wladimir Putin

Lässt sich der russische Präsident Wladimir Putin davon beeindrucken? Deutschland habe mit wirtschaftlichen und finanziellen Mitteln sowie mit Waffenlieferungen, die sich Baerbock nach eigener Aussage vor ein paar Wochen selbst noch nicht vorstellen konnte, "alle Hebel in Bewegung gesetzt, um maximalen Druck auf den russischen Präsidenten auszuüben". Man sei auch weiter im Gespräch mit Russland, um humanitäre Korridore für Hilfsorganisationen zu schaffen.

Aber: "Ein weiteres Überschwappen dieses Krieges auf Polen, auf die baltischen Staaten, das können wir nicht verantworten", so Annalena Baerbock zur Sicherheitslage der östlichen Nato-Partner. Man habe "eine 180-Grad-Wendung in der deutschen Sicherheitspolitik gemacht, weil die Welt eine andere ist". Allerdings werde man - aus taktischen Gründen - nicht alles, was Deutschland an Unterstützung plant, öffentlich verkünden können, warb die Außenministerin um Verständnis. Dies gelte etwa für Wege von Raketen in die Ukraine.

"Dieser Krieg ist Putins Krieg", stellte Baerbock zudem klar. "Deshalb erhöhen wir auf allen Kanälen den Druck auf das russische Machtzentrum." Während die Grünen-Politikerin Anti-Kriegs-Demonstranten in Russland ihre Hochachtung aussprach, fand sie für Machthaber Wladimir Putin klare Worte: "Er bricht mit allen Regeln des internationalen Rechts, auch mit allen Regeln des menschlichen Miteinanders."

Kommt ein Importstopp von Öl, Gas und Kohle?

Anne Will wollte wissen: Können die Sanktionen noch verschärft werden, etwa, indem man Öl, Gas und Kohlelieferungen aus Russland boykottiert? "Wenn diese Sanktionen morgen den Krieg beenden würden, dann würde ich sie heute ergreifen", entgegnete Baerbock. Jedoch würden selbige nicht sofort greifen, sondern nur "schrittweise Wirkung" zeigen. Ein Importstopp für Öl, Gas und Kohle müsste monatelang durchgehalten werden. "Es bringt ja nichts, wenn wir das morgen verhängen und in drei Wochen sagen: Oh, jetzt merken wir, dass wir in Deutschland nur noch an ein paar Tagen Strom haben."

Um beim Gas-Import weniger abhängig von Russland zu sein, würde Deutschland nun auf Flüssiggasterminals setzen. Der Wirtschaftsminister kümmere sich um einen anderen Energieträger: "Herr Habeck versucht mit Hochdruck, Kohle weltweit einzukaufen." Beim Öl sähe die Lage etwas entspannter aus. Eine schwierige Situation insgesamt, gleichwohl kein Vergleich zur dramatischen Lage im Kriegsgebiet. Auch Annalena Baerbock sagt: "Der wirtschaftliche Preis, den wir hier zahlen, der ist nichts gegenüber dem, was in der Ukraine passiert."