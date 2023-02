"Ich will etwas Besonderes servieren": Julian kredenzt unter anderem Kartoffel-"Steine" in Tonerde.

"Ich liebe Schuhe und Rosen": Fabian ist ein Mann der vielen Interessen. In den Genuss seiner kulinarischen Ambition kommen an Tag 2 von "Das perfekte Dinner" (VOX) vier begeisterte Gourmets aus dem Landkreis Ostwestfalen-Lippe. Zu den Highlights zählen Kartoffel-"Steine" in Tonerde und Fasanenbrust.