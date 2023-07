Wegen der Waldbrände auf der griechischen Ferieninsel Rhodos ändert RTL sein heutiges Programm. So zeigt der Sender kurzfristig zur besten Sendezeit ein "Aktuell Spezial" über das "Feuer im Ferienparadies".

Es ist die alljährliche Wiederkehr des Grauens - auch wenn sie viele Bundesbürger nur als vermeintlich fernes Echo von Umweltzerstörung und Klimaveränderungen in den Abendnachrichten erreicht. Auch derzeit wüten wieder Waldbrände auf mehreren griechischen Inseln, betroffen sind unter anderem Rhodos, Korfu, Euböa und der Peloponnes. Die Entwicklung geht auch an den Redaktionen der Fernsehsender nicht spurlos vorbei. So kündigte am Montag RTL eine entsprechende Programmänderung für denselben Tag an.

Abendprogramm verschiebt sich

Um 20.15 Uhr zeigt der Sender ein 15-minütiges "RTL Aktuell Spezial". In der Sonderausgabe mit dem Titel "Feuer im Ferienparadies - Urlauber auf der Flucht" spricht Nachrichtenmoderator Peter Kloeppel mit Reportern und Reise-Experten über die aktuelle Lage auf Rhodos und in den Notunterkünften in Griechenland. Zudem wird erläutert, was Touristen tun können, wenn sich während eines Urlaubs eine Naturkatastrophe ereignet.

Die geplante Ausstrahlung einer neuen Folge von "Undercover Boss" verschiebt sich aufgrund der Änderung auf 20.30 Uhr. Auch das weitere Abendprogramm ist von der kurzfristigen "RTL Aktuell Spezial"-Folge betroffen. So wird "Extra Spezial: Vanille, Schoko, Zitrone - Was ist wirklich drin in unserem Eis?" um 22.45 Uhr ausgestrahlt. Das Nachrichtenformat "RTL Direkt" (22.30 Uhr) wird indes in einer verkürzten Ausgabe gezeigt.