Die 40 Jahre Altersunterschied zu ihrem Partner Alexander "A.E." Edwards schienen Cher nie groß zu stören. Überhaupt spielt das Alter für die US-amerikanische Sängerin nur eine untergeordnete Rolle, wie sie mit einem Tweet anlässlich ihres 77. Geburtstags am Samstag beweist: "Ok, kann mir jemand BITTE sagen..... Wann werde ich mich ALT fühlen", schreibt sie. Es sei lächerlich: "Ich höre ständig diese Zahlen, aber ich kann sie wirklich nicht verstehen." Doch das ist nicht die einzige Frage, die sich die gebürtige Kalifornierin dieser Tage stellt: "Was hat es mit #s auf sich?", möchte sie von ihren Followern wissen. Sie sei Legasthenikerin und Hashtags seien hart für sie.

Es ist der erste Tweet von Cher seit zwei Monaten. Bei ihren Fans bedankt sie sich nun für deren Treue: "Danke, dass ihr geblieben seid, ich weiß, dass es schwer war." Sie müsse nun trainieren gehen, schreibt sie weiter: "Twitter ist für mich schwieriger als TweetBot." Beim Kurznachrichtendienst reagierten inzwischen etliche Fans und Follower mit Glückwünschen und Beschwichtigungen: "Das Alter ist eine Zahl", kommentiert eine Nutzerin: "Wenn du dein Herz öffnest (wie ich weiß, dass du es tust), sind wir alterslos." Ähnlich sieht es eine andere Nutzerin: "Es ist alles im Kopf.... es sind nur Runden um die Sonne." Ein dritter Nutzer verspricht sogar: "Du bist zeitlos und ewig!"

Derzeit arbeitet Cher an neuer Musik: "Ich gehe nach England, um zwei Alben zu machen", sagte sie im März in der Nachrichtensendung "E! News". Auch der Rapper Alexander Edwards ist daran beteiligt: "Einige der Songs hat mir Alexander gegeben, also bin ich ziemlich aufgeregt darüber. Er ist ein Produzent und ein Autor und er macht alles, also bin ich glücklich darüber." Das Paar lernte sich im Herbst 2022 auf der Pariser Fashion Week kennen. Seither gab es zahlreiche Spekulationen: Zu Weihnachten postete die "Believe"-Sängerin das Foto eines Diamantrings, der einem Verlobungsring sehr ähnlich sah. Anfang Mai machten Berichte über eine Trennung des Paars die Runde.

Ok,Will Someone 🙏🏼PLEASE

Tell me…..When Will I Feel

OLD👶🏻.This is ridiculous🙄. I keep hearing these numbers,but I Honestly can’t understand them.

WHATS THE DEAL WITH #’s⁉️

I’m dyslexic & #’s Are hard 4 me.



Thank u for staying, I know it’s been hard.



Got to go work out.…