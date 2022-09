Der Vorabend-Krimi "WaPo Bodensee" geht in eine neue Staffel. Wieder mit dabei ist Schauspielstar Diana Körner, die sich freut, dass in den Plots künftig noch mehr auf Relevanz gesetzt wird. Was die drohende Energiekrise angeht, geht sie mit gutem Beispiel voran ...

"Ich finde, dass die 'WaPo Bodensee' immer besser geworden ist: spannend und mit Tiefgang", erklärte Diana Körner (77) jetzt in einem Interview zum Staffelstart. Die Schauspielerin, die seit 2017 in der beliebten Krimiserie (neue Folgen ab 6. September, immer dienstags, 18.50 Uhr, im Ersten) zu sehen ist, könne sich mit ihrer Rolle als Mechthild Fehrenbach besonders gut identifizieren. "Sie spricht einfach meine Sprache." Sowohl der fiktive Charakter als auch die lebensfrohe Körner legen viel Wert auf Authentizität: "Ich bin ich - mit allen Ecken und Kanten. Ich lebe das meinen Kindern auch vor: Selbstbewusstsein, nicht Angepasstsein." "Ich koche im Winter im Garten" Neue Folgen, neue Themenideen: Die Krimi-Serie greift künftig zunehmend gesellschaftlich relevante Themen wie beispielsweise Diskriminierung von Frauen im Netz oder Kriegstraumata auf. In den 20 Folgen der neuen "WaPo Bodensee"-Staffel will die Produktion unter dem Regieteam, bestehend aus Raoul W. Heimrich und Jürgen Bretzinger, aktuelle Sorgen und Ängste der Zuschauerinnen und Zuschauer behandeln. Beim Thema Energiesparen geht Diana Körner, die sich in ihrer Rolle am Bodensee selbstbewusst als Mama Mechthild in die Detektivarbeit ihrer Tochter Nele (Floriane Daniel) einmischt, mit gutem Beispiel voran: "Ich dusche kalt", erklärt die 77-Jährige. Sie habe bereits das Gas abgedreht, um zu sparen. "Ich habe mir vorgenommen, das mindestens bis Ende September durchzuhalten", betont Körner entschlossen. Die Schauspielerin trifft zwar Maßnahmen, kann die Angstmacherei hinsichtlich eines drohenden Gasmangels jedoch nicht nachvollziehen: "Im Winter koche ich draußen im Garten. Es ist ja auch nicht schlimm, mal zwei Pullis und dicke Socken anzuziehen." Sie mache sich vielmehr Sorgen um die Zukunft ihrer Enkelkinder, aber der Optimismus überwiege: "Grundsätzlich habe ich die Angewohnheit, Dinge erst mal an mich herankommen zu lassen und dann zu versuchen, sie mit der Familie und mit Freunden zu lösen." Die Schauspielerin schwört auf dieses Erfolgsrezept.