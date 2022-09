Mit den neuen Folgen der Krimi-Serie "WaPo Bodensee" soll mehr Relevanz in den Vorabend kommen. "WaPo"-Star Max König musste indes schon in seiner Kindheit mit den gesellschaftlichen Problemen von heute kämpfen, wie er jetzt verriet.

"Ich allein erfahre keine Diskriminierung, weil ich deutsch aussehe", sagt der Schauspieler Max König (34), dessen Großeltern aus Jugoslawien stammen. Wie er jetzt in einem Interview zum Start der neuen Folgen "seiner" Vorabendkrimiserie "WaPo Bodensee" (ab 6. September, dienstags, 18.50 Uhr, im Ersten) erklärte, habe er "diese Form der Ablehnung" aber sehr wohl "gemeinsam mit Freunden, die anderer Herkunft sind", schon häufig erlebt. "Ich bin mit Türken, Russen, Polen Albanern, Kurden - mit allen - groß geworden", sagt König. Er ist überzeugt: "Ich habe nur die Möglichkeit, über Geschichten und über Filme meinen Beitrag zu leisten, um diese Situation etwas besser zu machen."

Genau das ermöglichen ihm nun womöglich auch die neuen Folgen der "WaPo Bodensee"-Krimireihe. Denn die Macher wollen vermehrt gesellschaftlich relevante Themen aufgreifen und noch mehr dem Zeitgeist gerecht werden. "Ich fand es ziemlich cool, dass wir verschiedene Problematiken eingebaut haben", lässt sich Max König zitieren. Er verkörpert in der Serie den ebenso lässigen wie professionellen Polizeihauptmeister Jakob Frings. Immer einen lockeren Spruch auf den Lippen punktet dieser auch bei den Damen am schönen Bodensee. Privat lässt es der 34-Jährige in dieser Hinsicht jedoch ruhig angehen: Seit sieben Jahren ist er glücklich verliebt. "Wir genießen, dass wir beide in einem Job arbeiten können, der uns sehr viel Freude macht", lässt der Schauspieler durchblicken.

Schauspieler und Drehbuchautor

Beruflich läuft es nicht nur als Ermittler Jakob Frings am Bodensee hervorragend, auch König selbst durfte sich in beruflicher Hinsicht freuen - über eine Entwicklungsförderung für ein ambitioniertes Projekt, bei dem er als Drehbuchautor mitwirkt. Gemeinsam mit Regisseur und Autor Ali Hakim arbeitet er an einem Kinderfilm. Ein Ereignis prägte seine eigene Kindheit ganz besonders: Die rassistischen Anschläge auf die Familie Aslan in seiner Heimatstadt Mölln begleiten ihn bis heute. Eines der Kinder war ein Schulkamerad. "Da bin ich ganz sensibel," macht König deutlich.

Wer ihn nun in den neuen Folgen beim Ermitteln zusieht, wundert sich vielleicht: Polizeihauptmeister Jakob Frings ist fitter und schlanker denn je. König erklärt die Hintergründe im Interview zum Serienstart: "Ich habe letztes Jahr meine Hundert-Liegestütz-Challenge gemacht und meine Ernährung ein bisschen umgestellt", sagt er. "Ich glaube, diese Konsistenz, erhältst du nur, wenn du dich akribisch an Ernährungs- und Trainingsplan hältst. Da musst du nicht fünfmal die Woche ins Fitnessstudio rennen. Es reicht, wenn du deine Ernährung konsequent beibehältst. Also auf Zucker und Alkohol verzichten, bei mir auch auf schlechte Kohlehydrate, also Milchbrötchen, weiße Nudeln, Brot ..."