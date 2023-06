Neue Gesichter bei "WaPo Bodensee"! In der neuen Staffel lernen Fans der beliebten Krimi-Serie die Ex-Freundin sowie die Tochter des von Max König verkörperten Polizisten Jakob Frings kennen. Die Jungdarstellerin, die in die Rolle der Tochter schlüpft, ist sogar tatsächlich mit König verwandt.

Zurzeit finden in Radolfzell die Dreharbeiten zur neuen Staffel der Krimi-Serie "WaPo Bodensee" statt. Der Publikumsliebling mit den Hauptdarstellern Floriane Daniel, Tim Wilde, Wendy Güntensperger, Max König und Diana Körner geht bereits in das achte Jahr. Insgesamt wird es 16 neue Folgen geben. Die Ausstrahlung ist für 2024 im Vorabendprogramm des Ersten und in der ARD-Mediathek geplant.

Auch die neue Staffel wird die Mitglieder der "WaPo" wieder neben beruflichen vor private Herausforderungen stellen: Nele Fehrenbach muss lernen, genau diese beiden Bereiche ihres Lebens besser zu trennen, während Jakob Frings mit seiner Vergangenheit konfrontiert wird: Seine Ex-Freundin Sonja Hofmann steht plötzlich mit der gemeinsamen Tochter Tammi vor der Tür.

Sonja Hofmann wird von Lilly Menke gespielt, die Frings-Darsteller Max König als "warmherzige, supertalentierte Kollegin" beschreibt. Sein Lob für die Jungdarstellerin, die in die Rolle seiner Tochter schlüpft, fällt noch enthusiastischer aus, was allerdings nachvollziehbare Gründe hat: Charlotte König ist seine Nichte, "eine der coolsten Neunjährigen, die ich kenne". "Sie hat schon an ihrer Schule Theater gespielt und Kurzfilme gemacht", verrät der stolze Onkel.

Neue Geschichten "geben dem Ensemble eine neue Farbe"

"Die Geschichten um Sonja und Tammi geben dem Ensemble eine neue Farbe", sagt Redakteur Simon Riedl. Doch auch die neuen Fälle lassen aufhorchen: Ein Kunstfälscherring arbeitet mit handwerklicher Perfektion und ohne moralische Skrupel, eine junge Frau ist sich sicher, dass der See von Unbekannten systematisch verschmutzt wird, und bei einem Tauchgang werden die Sauerstoffflaschen vertauscht - mit fatalem Ausgang.

Die Krimiserie um das Team der Wasserschutzpolizei in Konstanz gehört zu den erfolgreichsten ARD-Produktionen. Das Konzept hat bereits drei Ableger hervorgebracht: "WaPo Berlin", "WaPo Duisburg" ud "WaPo Elbe".