Ein smarter Schönheitschirurg aus Italien sucht auf Mallorca eine Immobile. Die Begegnung mit dem Beau weckt bei VOX-Makler Marcel Remus jedoch dunkle Erinnerungen: Als Kind wurde er wegen seines Aussehens gemobbt.

Neue Kundschaft für den "Mallorca-Makler" Marcel Remus (dienstags, 22.15 Uhr, VOX): Mit dem Privatflugzeug landet der italienische Schönheitschirurg Giovanni Angiolini, auch bekannt unter dem Spitznamen "Dr. Love", auf der Balearen-Insel . Als der Dottore dem Makler strahlend die Hand reicht, verfinstert sich dessen Laune direkt: "Das Problem mit Giovanni ist: Der sieht mir einfach zu gut aus", ätzt Remus über den potenziellen Kunden. "Neben dem hat jeder Typ Komplexe!"

Ganz anders reagiert hingegen Silke Remus, die Mutter von Marcel, die bei ihrem Sohn in der Firma angestellt ist. "Wow! Ein Mann wie gemalt, wie aus dem Bilderbuch. Das ist eine mega Erscheinung!", entfährt es ihr, nachdem sie den Schönheitsarzt begrüßt hat. Die weitere Konversation gestaltet sich jedoch schwierig, denn: Die 57-Jährige spricht weder Italienisch noch Spanisch. "Hätte ich doch bloß vorher ein paar Vokabeln gelernt", ärgert sie sich, hat aber noch ein Ass im Ärmel: "Weibliche Kommunikation kann ich: Man muss ein bisschen lächeln, ein bisschen charmant gucken", sagt Silke.

Marcel und die Frau Mama: "Ist das super professionell? Dann würde ich sagen: Nein."

Denn "Dr. Love" ist ja nicht zum Sonnenbaden auf Mallorca. Er sucht eine Villa, in der er leben und arbeiten kann. Sechs Schönheitskliniken nennt er bereits sein Eigen, auf der Baleareninsel soll nun Klinik Nummer Sieben hinzukommen. Bei der Besichtigung des ersten Objekts wird er jedoch immer wieder von seiner Mutter unterbrochen, die im Kauderwelsch mit dem heißen Doktor flirtet: "Hast du eine große Familie? Sehr viel Mutter?", fragt sie, während Marcel Remus lachend daneben steht. "Super Mutter, dein Spanisch läuft ja", sagt der 36-Jährige leicht spöttisch. "Dr. Love" findet Silke nach eigenem Bekunden aber "super sympathisch". Marcel Remus zu der etwas anderen Besichtigung: "Ich sehe das Ganze mit einem Augenzwinkern. Wenn man mich jetzt fragen würde: Ist das super professionell? Dann würde ich sagen: Nein."

Auch bei der zweiten Immobilienbesichtigung - eine Villa am Strand für fast sieben Millionen Euro - hängt sich Silke Remus an die Fersen des Schönheitschirurgen: "Ich würde schon mal gern objektiv wissen wollen, was man mit meinem Gesicht machen kann", sagt sie. Die 57-Jährige hat da schon so eine Idee: "Meine Provision würde ich in Botox umsetzen." Doch "Dr. Love" findet, es gibt nicht viel zu verbessern: "Du bist wunderschön", säuselt er, "vielleicht ein bisschen Hyaluron unter die Augen, mehr nicht", empfiehlt der 42-Jährige.

Wegen Hornbrille gemobbt

Das Thema Schönheit weckt bei Marcel Remus schlimme Erinnerungen: "Also, früher war ich ja als Kind echt hässlich. Das Thema Mobbing war riesengroß bei mir in der Schule. Mit der dicken, fette Hornbrille... Es war eine schwierige Zeit", so der Makler. Auch für seine Mutter: "Das ist für eine Mutter natürlich hart, so etwas mitzuerleben, da habe ich doch öfters mal ein Tränchen verdrücken müssen, weil ich wusste, dass er darunter leidet", so Silke Remus.

Dass er heute sehr auf seinen Körper achtet und viel Sport macht, habe auch mit dieser Erfahrung zu tun, erklärt Marcel Remus: "Das ist immer eine Motivation. Rückblickend hat mich das nur stärker gemacht", sagt er. Auch "Dr. Love" scheint der Mallorca-Makler mit seinem selbstbewussten Auftreten überzeugt zu haben. Der Italiener muss nur noch mit seinen Investoren klären, ob der Kauf zustande kommt.

Erfolgsmeldungen gibt es auch von "Medium" Ira Wolff: Nachdem die Geisterheilerin eine alte Finca (Kaufpreis: rund sechs Millionen Euro) in einer "Clearing-Zeremonie" von negativen Energien befreit hatte, fühlt sich die Kundin dort nun viel wohler und beauftragt Silke Remus damit, den Kaufvertrag aufzusetzen. Da fällt es auch überhaupt nicht ins Gewicht, dass Ira - anders als ihr Boss - körperlicher Betätigung wenig abgewinnen kann: "Ich hasse Sport", sagt die Blondine.