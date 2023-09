Bei der gamescom präsentierte Nintendo offenbar einen Prototyp der Switch 2 - aber nicht dem Messepublikum, sondern angeblich auserwählten Entwicklern.

Rund 130 Millionen Geräte konnte Nintendo von der Switch seit dem Release im März 2017 verkaufen. Im kommenden Jahr erwarten Analysten und Insider ein Nachfolgemodell. Einen Prototypen davon soll Nintendo bei der gamescom hinter verschlossenen Türen ausgewählten Entwicklern präsentiert haben, berichtet "Eurogamer".

Den exklusiven Gästen sollen Tech-Demos gezeigt worden sein, welche die Leistungsfähigkeit des neuen Systems veranschaulichen sollten, heißt es in dem Bericht. Unter anderem soll eine aufpolierte Version von "Zelda: Breath of the Wild" gezeigt worden sein. Das Fantasy-Spiel war 2017 einer der Launchtitel der aktuellen Switch. Die Demo soll eine höhere Bildrate und bessere Auflösung als das Original gezeigt haben.

Bevor sich "Zelda"-Fans nun freuen: Eine Tech-Demo bedeutet nicht zwingend, dass ein Remake des kompletten Titels tatsächlich für die Switch 2 angedacht ist. Auch "The Matrix Awakens" soll den VIP-Zuschauern aus der Branche vorgeführt worden sein - eine Unreal Engine 5-Techdemo von Epic Games, die bereits 2022 für PS5 und Xbox Series für Augsehen sorgte.

Was bringt die Switch 2?

Während sich Nintendo offiziell noch bedeckt hält, schreibt "VGC" (Video Games Chronicle) unter anderem, dass Entwickler-Kits für die Konsole bereits in den Händen von Third-Party-Studios wären. Branchen-Insider gehen von einem Konsolen-Launch in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres aus.

Eine Hightech-Performer dürfte auch die Switch 2 nicht sein, sondern wie der Vorgänger mit anderen Qualitäten wie Mobile Gaming glänzen. Vergleichbar sei die neue Konsole hinsichtlich der Leistung eher mit PS4 und Xbox One als mit der Current Gen von Microsoft und Sony, so die Mutmaßungen von vielen. Manche jedoch hoffen auf das Niveau von PS5 und Xbox Series, insbesondere aufgrund der Tatsache, dass die "The Matrix Awakens"-Techdemo zumindest auf dem Prototyp lauffähig war.

Glaubt man Gerüchten, soll das neue Display 8 Zoll messen - die ursprüngliche Switch hat ein 6,2 Zoll-Display, die OLED-Variante 7 Zoll und die Switch Lite 5,5 Zoll. Der als Insider bekannte Podcast-Creator Nate the Hate geht zudem davon aus, dass der Speicher der Switch 2 auf 512 GB anwachsen könnte.

Ebenfalls ein beliebtes Gerücht: Das im Sommer 2023 vorgestellte Spiel mit Prinzessin Peach in der Hauptrolle könnte ein erster Exklusivtitel für die Switch 2 werden, da Nintendo bei der Ankündigung keine Plattform nannte.