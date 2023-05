Es kracht gewaltig in Kärnten: Single-Mann Patrick fasst es gar nicht gut auf, dass Pferdezüchterin Katrin ihm einen Korb gibt. Bei Bauer Heiko auf La Palma ist Bewerber Basti geschockt, als er die Toilette in seinem Apartment sieht.

Eifersuchtsdrama bei "Bauer sucht Frau International"! In Kärnten kommt es bei Pferdezüchterin Katrin zum Eklat: Nachdem sie einen Tag zu dritt auf dem Hof verbracht haben, bittet die 34-Jährige Single Marc und seinen Konkurrenten Patrick an den Küchentisch. Der 32-Jährige: "Mir war sofort klar, dass es um die Entscheidung geht."

Tatsächlich will die patente Bäuerin nicht lange um den heißen Brei herumreden, denn: Drei sind ihr eindeutig einer zu viel. Sie verkündet, dass sie Schweizer Marc besser kennenlernen will. Kaum, dass der 29-Jährige geantwortet hat, zischt Konkurrent Patrick "War klar!", haut mit seinen Händen auf den Tisch und verlässt wutentbrannt die Küche.

"Es tut mir sehr leid, komm her!", ruft die Bäuerin ihm noch hinterher - vergebens. Katrin hat mit dieser heftigen Reaktion augenscheinlich ebenso wenig gerechnet wie Marc. "Eigentlich wollte ich dich jetzt noch umarmen, aber jetzt bin ich ganz mitgenommen", sagt sie zu ihm. Der Schweizer muss schlucken: "Ich bin jetzt etwas überfordert." Patrick will selbst nicht mehr viel sagen: "Das war schon hart! Ich will am liebsten nur noch heim."

"Bauer sucht Frau International": Patrick hofft auf zweite Chance

Patrick zeigte sich zuvor beim Kennenlernen eher schüchtern. "Sie macht mich nervös", gestand der 32-Jährige. Sein Kontrahent Marc agiert da schon offensiver: Bei der Hofarbeit bot er Katrin an, sie auf der Schubkarre zu fahren. "So was wünsche ich mir", feierte die Blondine das.

Bei Marc punktet die Miniponyzüchterin ebenfalls, nicht nur mit ihrem Humor: "Sie ist sehr liebevoll mit den Tieren. Ich hoffe, sie ist auch mit einem Mann so liebevoll, das würde mir sehr gefallen", sagt er und lächelt. Beste Voraussetzungen also für die gemeinsame Hofwoche.

Der verschmähte Patrick reißt sich zum Abschied zusammen und umarmt die Bäuerin herzlich. Der Single hat einen Plan: "Katrin und Marc wünsche ich eine lustige Hofwoche noch", beteuert er, schränkt zugleich aber ein: "Ich hoffe, dass es nicht so viel funkt, dass ich bei Katrin vielleicht noch mal eine Chance ergreifen kann."

Stunk auf La Palma: "Fühlt sich falsch an"

Hobbybauer Heiko startet die Hofwoche mit Basti und Sebastian auf La Palma. Der 46-Jährige bringt die Single-Männer in zwei Apartments unter. Zoohandlungsverkäufer Sebastian verliert beim Streichholzziehen und muss mit der weiter entfernten Behausung vorliebnehmen. Konkurrent Basti ist nur ein paar Meter entfernt von Heiko, aber beim Rundgang durch sein Apartment werden beim Modefotograf erste Zweifel wach, denn: Die Toilette ist nicht an die Kanalisation angeschlossen.

Fäkalien soll er in Klopapier eingewickelt in einem Eimer entsorgen, erklärt ihm Heiko, denn "sonst verstopft ihr meine Sickergrube. Das ist gewöhnungsbedürftig, aber das ist hier einfach so", sagt er. Basti: "Das fühlt sich erst mal falsch an und nicht hygienisch", schluckt der 40-Jährige. Namensvetter Sebastian sieht es lockerer: "Es wird schwierig, sich mit dieser Toilette anzufreunden, aber es wird einem nichts anderes übrig bleiben."

Dann stellt Heiko ihnen auch noch seine Lieblingsgans vor: Monneypenny beäugt die Gäste zunächst skeptisch. "Sie hat kein Interesse an euch", stellt der Bauer leicht enttäuscht fest. Doch nach ein paar Minuten frisst die Gans erst Basti und dann Sebastian doch noch aus der Hand. Beim Modefotografen rattert es jedoch weiter im Kopf: "Ich weiß, dass Moneypenny Heikos wichtigstes Kind ist", sagt er, "gleichzeitig ist es eine Gans." Hat sich der Berliner das Leben auf der Insel doch ganz anders vorgestellt? Klar ist: Schon bald wird Heiko eine Entscheidung treffen, mit wem er die Hofwoche weiter verbringen will.