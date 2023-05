Gleich zwei neue Titel aus der "Warhammer"-Reihe wurden angekündigt. Während es sich bei "Age of Sigmar: Realms of Ruin" um ein erwartbares Echtzeit-Strategiespiel ist, geht das andere Game schräge, neue Wege: "Warhammer 40.000: Speed Freeks" ist ein Fun-Racer.

Frontier Development arbeitet an einem neuen Titel aus dem "Warhammer"-Universum: "Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin" soll neben einer Singleplayer-Kampagne mit vier Fraktionen auch 1v1- und 2v2-Multiplayer-Modi bieten. Die Handlung: Die himmlischen Stormcast Eternals wollen Ghur von den Orruk Kruleboyz (der Name ist Programm) zurückerobern. Zu diesem Zweck will Sigrun eine Quelle arkaner Macht finden. Erscheinen soll das Game für PC, PS5 und Xbox Series. Wann genau, bleibt noch ungewiss.

"Warhammer 40.000" als Racer!

Während "Age of Sigmar: Realms of Ruin" zur Kategorie Echtzeit-Strategiespiel zählt und somit kein ungewöhnliches Genre für das populäre Fantasy-Setting bedient, wandelt ein weiteres Projekt aus der "Warhammer"-Welt auf eher ungewöhnlichen Pfade: Bei "Warhammer 40.000: Speed Freeks" handelt es sich um ein Free-to-Play-Rennspiel mit Action-Schlagseite. Als Piloten von martialischen Fahrzeugen treten Orks an. Einen Bruchteil der waffenstarrenden Flitzer kann man bereits jetzt testen - im Alpha-Playtest auf Steam. Entwickler ist Caged Element, bekannt für den Racer "Grip".