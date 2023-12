Noch ein Film, dann wird gefeiert. Wobei: Die 99. "Traumschiff"-Folge ist schon etwas ganz besonderes, denn der ZDF-Quotendampfer nimmt Kurs auf Utah. Dass der US-Bundesstaat auf dem Festland liegt und keinen Zugang zum Meer hat, tut dem Abenteuer keinen Abbruch.

Ob auf die Bahamas oder nach Singapur, ob nach Norwegen oder nach Neuseeland: In über 40 Jahren hat "Das Traumschiff" im ZDF schon etliche Orte auf der ganzen Welt angesteuert. Das Ziel der 99. Folge (Dienstag, 26. Dezember, 20.15 Uhr) fällt jedoch besonders aus der Reihe: Der Wüstenstaat Utah liegt rund 1.000 Kilometer von der US-amerikanischen Westküste entfernt im Landesinneren des Kontinents. Wie also wollen Kapitän Max Parger ( Florian Silbereisen) und seine Besatzung dort anlegen?

Die Antwort liefert gleich zu Beginn des 90-Minüters Hoteldirektorin Hanna Liebhold ( Barbara Wussow): "Wir starten von Los Angeles aus, und dann fliegen wir weiter nach Utah", erklärt sie dem Passagier Markus Becker ( Martin Bruchmann). Zwischen ihm und seiner Ehefrau Annika ( Teresa Klamert) hängt der Haussegen schief, weil sie ihren Partner mit einem Geschäftskollegen betrogen hat. Beide werden vom Drehbuch ( Jürgen Werner) zwecks eines erhofften Resets in die Felsformationen von Utah geführt.

An Neujahr geht es nach Indonesien

Kapitän Max Parger wiederum begleitet Staff-Kapitän Martin Grimm ( Daniel Morgenroth) zu einer Motorradtour mit dessen altem Freund Stefan Fieringer ( Wolfgang Fierek) durchs Monument Valley. Ehe sie sich versehen, werden sie von einem gestrengen Sheriff ( Kai Pflaume) wegen ungültiger Führerscheine verhaftet.

So darf sich das Publikum auf einen, laut Kapitän Parger, "ganz besonderen Landausflug" und spektakuläre Landschaftsaufnahmen - unter anderem von Salt Lake City und dem Grand Canyon - freuen. An Neujahr steht schon der nächste "Das Traumschiff"-Film, dann wieder in Küstennähe, an: In der 100. Folge "Nusantara" (Montag, 1. Januar, 20.15 Uhr, ZDF) macht sich unter anderem Oliver Pocher als betrogener Ehemann Christian Bruckner auf den Weg nach Indonesien, während seine Noch-Ehefrau im wahren Leben, Amira Pocher, eine Fitnesstrainerin verkörpert.