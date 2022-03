Der Frühling streckt die ersten Fühler aus. Und die Sonne bringt ein spannendes Phänomen hervor: Manche Menschen müssen ein- bis dreimal niesen, wenn Sie in die Sonne schauen. Doch woran liegt das eigentlich?

Die Sonne scheint, der Frühling lacht, Sie gehen raus und lächeln in die warmen Sonnenstrahlen. Doch dann passiert es - laut, stark und unumgänglich: Sie müssen niesen. Und nochmal. Vielleicht sogar ein drittes Mal. Erst wenn sich Ihre Augen an die Helligkeit gewöhnt haben, stoppt der Niesreiz. Wenn Sie diese Situation kennen, gehören Sie zu den 25 Prozent der Menschen, die niesen müssen, wenn Sie in die Sonne schauen. Die anderen 75 Prozent der Bevölkerung amüsieren sich wohl eher darüber.

Wieso, warum, weshalb? Mysterium Licht-Nies-Reflex

Ein durch die Sonne ausgelöster Niesreflex ist immer noch ein Mysterium, eine eindeutige Erklärung für dieses Phänomen gibt es bislang noch nicht. Zumindest gibt es mehrere Begriffe für den lustigen Sonnen-Niesanfall: Licht-Nies-Reflex, Sonnenniesen, ACHOO-Syndrom oder photischer Niesreflex.

Forscher vermuten, dass elektrische Vorgänge für das Sonnenniesen verantwortlich sein könnten. Helles Licht reizt stark den Sehnerv, woraufhin die Signale auf den sogenannten Drillings- oder Trigeminusnerv, der am Niesreflex beteiligt ist, überspringen. Bei den "Sonnenniesern" wird angenommen, dass diese Nerven sehr nah beieinanderliegen. Außerdem haben Familienstudien gezeigt, dass der sonderbare Licht-Nies-Reflex vererbt wird.

Kann Sonnenniesen gefährlich werden?

Auch wenn man bei diesem Reflex nicht von einer Krankheit redet, kann das Sonnenniesen in bestimmten Situationen gefährlich werden. Zum Beispiel beim Autofahren, wenn Sie aus einem dunklen Tunnel wieder Richtung Sonne herausfahren. Egal, wie sehr Sie dagegen ankämpfen, der Reflex lässt sich nicht unterdrücken. Wenn der Niesanfall kommt, dann können Sie ihn mit einem kräftigen "Hatschi" willkommen heißen.

Niesen sollten Sie generell nicht unterdrücken. Sich beim Niesen die Nase zuzuhalten, kann sogar gefährlich werden, weil für kurze Zeit der Druck in der Nasenhöhle stark ansteigt und Ihren Körper unnötig belastet. Dass die Augen platzen oder heraustreten, wenn Sie die Augen beim Niesen offen halten, ist allerdings nur ein schauerlicher Mythos. Ob es überhaupt klappt, ist wiederum eine andere Sache. Die meisten Menschen schließen beim Niesen reflexartig ihre Augen und können das selbst mit viel Übung nicht verhindern. Versuchen Sie es doch einfach beim nächsten Mal!