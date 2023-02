Wenn du glaubst, es geht nichts mehr - kommt vom Jury-Pult 'ne Goldene her! So lief es in der neunten Casting-Show von "Deutschland sucht den Superstar" (RTL). Denn Dieter Bohlen warf diesmal nicht mit Witzen unter der Gürtellinie, sondern mit Gold um sich. Und mit Enthüllungen über seine Mutter ...

Das gab's auch selten bei "Deutschland sucht den Superstar" (RTL). Gleich vier Kandidaten hatten in der neunten Casting-Show dieser Jubiläums- und vielleicht letzten Staffel von DSDS das Aus vor Augen und retteten sich über die Joker-Stimme doch noch in die nächste Runde. Für einen, Sepehr Kiyan Yousefbeik (25) aus Hannover, geht es sogar noch weiter. Der gelernte Polizist, Kraftsportler und TikTok-Mitarbeiter klinkt sich erst wieder im Auslands-Recall in Thailand ins Geschehen ein. Denn er bekam die goldene CD von Dieter Bohlen. Allerdings nicht etwa mit feierleichen Worten überreicht, sondern mit einem knappen "Sch..ß drauf, ich geb dir meine Goldene" zugeworfen. Ohne Ansage. Über fünf Meter. Gut, dass der Junge auch tolle Reflexe hat.

Sepehr hatte sich an "Save Your Tears" von The Weeknd gewagt, eines der Lieblingslieder von Dieter Bohlen, wie dieser verkündete. Genau, bloß den Kandidaten mal nicht zu sehr unter Druck setzen. Aber Sepehr machte seine Sangessache gut. Für Dieter jedenfalls "besser, als erwartet" und für Katja Krasavice immerhin gut genug. Pietro Lombardi und Leony fühlten sich aber "nicht so getouched". Jetzt wäre es um die Joker-Stimme gegangen - wenn Dieter nicht die brachiale Abkürzung genommen hätte.

Dieter stimmt Ja - aus Angst vor seiner Mutter

Noch dramatischer lief es bei Lea Bill (19) aus Grevenbroich. Der bescheinigte Dieter nach "Symphony" (Clean Bandit) vor allem eine "sche.. Songauswahl". Leony und Katja fanden die Stimme "schön", Pietro aber nicht schön genug. Mit 2:2 und der erwählten Joker-Stimme von Dieter Bohlen hatte Lea das Aus vor Augen. Dieter, 69 und altersmilde, gewährte ihr den zweiten Versuch mit "I Say A Little Prayer" (Aretha Franklin) doch noch. Und siehe: Der Pop-Titan wurde weich. Aber mit Hintergedanken: "Wenn ich dich nicht weiterlasse, kriege ich wieder von meiner Mutter einen Einlauf. Und das ist kein Spaß, sag ich dir. Du kennst meine Mutter nicht." Mutterfurcht als Argument für den blauen Recall-Zettel? Das kann nur DSDS.

Vergleichbar undramatisch setzten sich da Heiko Hermann (29) aus Neustadt bei Coburg und Peris Achilleas Grigoriadis (25) aus Pleidelsheim in der "Joker-Verlängerung" durch. Heiko verdankte sein Weiterkommen seinem zweiten Versuch mit Elton Johns "Your Song", womit er Pietro und Dieter zum Ja bewegen und dann lächeln konnte, weil er den Titan als Joker erkoren hatte. Peris wiederum, der eher tänzerisch und durch seine Begleitung (Dschungel-Vizekönig Gigi Birofio) auffiel, konnte sich freuen, weil er Pietro als Joker gewählt hatte. Der und Katja hatten ihm zuvor zwei Ja-Stimmen zugeschanzt.

Kandidat Lukas Becker "schockiert" Pietro Lombardi

Goldwürdig wäre eigentlich Dilara Sabahat (17) aus Neumünster mit "Hurt" von Christina Aguilera gewesen. Aber wenn sie ihre "Top-Leistung" (Dieter) im Recall wiederholt, dürfte sie wenig vom Thailand-Ausflug abhalten können. Leony fand jedenfalls: "Das war perfekt, du bist eine der Besten."

Auch eine der Jüngsten wird Jolice Maiuri (17) aus Wuppertal im Recall sein. Nach ihrem wunderschönen Auftritt mit "You Are The Reason" (Calum Scott) machten sich die Juroren lediglich Sorgen, ob der schüchterne "Vaiana"-Fan dem zu erwartenden Stress gewachsen sein wird. "Da musst du auch mal Ellbogen ausfahren", mahnte Katja. "Das kann ich schon", lachte die süße Kandidatin. Na dann: "Wir wollen deinem großen Traum nicht im Weg stehen."

Zurückhaltend ist auch Lukas Becker aus Bonn. "Selbstvertrauen null", meinte Dieter, als der 22-Jährige schüchtern vortrat, um "Anyone" von Demi Lovato zu singen. Das tat er dann aber mit einer solchen Inbrunst, dass er Pietro "positiv schockierte". "Das ist DSDS: Überraschungen", meinte Pietro. Auch Dieter sprach Lukas nun "Star-Appeal" zu, Leony hatte eh überall Gänsehaut gehabt und Katja versprach, nein, sie drohte an, Lukas im Recall das Selbstbewusstsein zu pimpen.

Dieter roastet wieder: "Du bist besonders ... aber nur besonders schlecht"

Bei Ozan Nadir Cinar (19) aus Düsseldorf und Waheed Bahroon (20) aus München mangelt es nicht an Selbstbewusstsein. Ozan sieht sich als Checker als "100 von 10", bringt's aber gesanglich - wohlwollend eingestuft - allenfalls auf eine 10 von 100. Auch eine Tanzeinlage mit seiner "Traumfrau" Katja konnte nicht unbedingt positiv für den Kandidaten ausgelegt werden. Dieter Bohlen ließ mit seiner Kritikeinleitung "Wir suchen hier ja besondere Menschen" schon das Schlimmste erwarten (man denke Shada!), kriegte dann aber mit "du bist aber nur besonders schlecht" doch noch die Kurve Richtung Ernsthaftigkeit.

Waheed wiederum trug zwar eine 2Pac-Joppe, erinnerte optisch an Snoop Dogg und konnte tanzen wie ein Teufelchen, leider aber überhaupt nicht rappen oder gar singen. "Wieder reingefallen", haderte Dieter - aber mit sich, denn er hatte dem "coolen Typen" (O-Ton Pietro) noch Mut gemacht: "Du schaffst das." Tat er nicht.

Ebenfalls raus sind Monika Bumiller (29) aus Weingarten, die ihrer Ankündigung, es mal "richtig krachen" zu lassen, leider für die Jury zu wenig Stimmpower folgen ließ, und Philipp Polz (22) aus Ingolstadt. Der entführte zwar Leony auf die Foxtanzfläche, das war's dann aber auch. Dieter: "Du bist hier absolut chancenlos, selbst wenn du 150 Songs probieren würdest."