Mit diesem Überraschungsgast rechnete wirklich keiner: Bei einem Konzert in Detroit holte Sänger Ed Sheeran kurzerhand Eminem auf die Bühne. Gemeinsam präsentierten sie einige Hits des Rappers, unter anderem "Lose Yourself".

Zwei musikalische Größen auf einer Bühne! Vor kurzem gab Sänger und Grammy-Preisträger Ed Sheeran ein Konzert in Detroit - eigentlich geschah nichts ungewöhnliches, bis auf einmal Rapper Eminem an der Seite des Briten stand und mit ihm einige seiner Hits zu besten gab. Den Moment teilte Sheeran auf Instagram. "Detroit. Was für ein Moment", schrieb er unter das Video.

Der Sänger kündigte dem Publikum an, seine eigene Version eines Eminem-Songs zu spielen und stimmte dabei "Lose Yourself" an. Durch diesen Hit wurde der Rapper mit einem Oscar ausgezeichnet. Nachdem die erste Strophe gesungen wurde, lief Eminem auf die Bühne und rappte mit.

"Detroit, ich habe dich vermisst"

Im Anschluss spielten die beiden noch "Stan", einen Hit aus Eminems dritten Album "The Marshall Mathers LP". Sheeren übernahm dabei den Gesang im Refrain, der im Original von der Sängerin Dido stammte. "Detroit, ich habe dich vermisst", rief Eminem während seines Auftritts dem Publikum zu. Der 50-Jährige ist hier unter schwierigen Verhältnissen aufgewachsen, bevor er zu einem der erfolgreichsten Rapper der Welt wurde.

Obwohl Ed Sheeran und Eminem als Musiker unterschiedlicher nicht sein könnten, arbeiteten sie in der Vergangenheit öfters zusammen. So erschien 2017 ihr Song "River" und 2020 "Those Kinda Nights". Gemeinsam mit 50 Cent war Eminem 2019 als Feature von Sheerans Hit "Remember the Name" zu hören.