Nachdem die Moderatoren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf am Dienstag "Joko & Klaas gegen ProSieben" gewannen, bekamen sie gestern 15 Minuten Sendezeit, die sie frei gestalten durften. Diese nutzten sie einmal mehr für ein politisches Statement: Sie verkündeten, ihre Instagram-Accounts an die iranischen Aktivistinnen Azam Jangravi und Sarah Ramani zu schenken, um auf die Protestbewegungen im Iran aufmerksam zu machen. Das Publikum zeigt sich davon begeistert auf Social Media.

"Liebe @Pro7, ihr solltet dafür sorgen, dass Joko und Klaas nur noch gewinnen", schreibt eine Twitter-Userin. "Ihr seid spitze!", "Wenn ich euch nicht schon längst voll verfallen wäre, hättet ihr mich spätestens seit heute", "Was für eine Geste", sind nur weitere der vielen Kommentare auf Social Media. Aber warum genau haben die Moderatoren das gemacht?

Liebe @Pro7 , ihr solltet dafür sorgen, dass Joko und Klaas nur noch gewinnen. Die 15 Minuten sind regelmäßig das beste Fernsehen, das bei Euch läuft. No offense. Is so. #JKvsP7 #JKLive #floridaTV