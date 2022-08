Das "Game of Thrones"-Prequel "House of the Dragon" startet, und Thomas Gottschalk erzählt von der Münchner Schickeria. Welche Streaming-Highlights die kommende Woche noch bereithält, verrät die Übersicht.

Mit Emma D'Arcy als Prinzessin Rhaenyra Targaryen kämpft eine Frau um den Eisernen Thron und die Vorherrschaft über Westeros - sehr zum Leidwesen der männlichen Anwärter. Mord und Totschlag sind also ab 22. August vorprogrammiert, wenn das "Game of Thrones"-Prequel "House of the Dragon" mit Stars wie Matt Smith ("Doctor Who") parallel zur US-Ausstrahlung auch hierzulande bei WOW Premiere feiert. Was Netflix, Amazon und Co. in den nächsten Tagen sonst noch zu bieten haben, erfahren Sie in der Übersicht.

"House of the Dragon", WOW

Zwischen 2011 und 2019 gewann "Game of Thrones" neben zahlreichen weiteren Preisen sagenhafte 59 Emmys. Die finale achte Staffel ließ dennoch viele Fans enttäuscht zurück. Nun veröffentlicht HBO mit "House of the Dragon" die erste Spin-off-Serie des Fantasyepos. Die erste Episode ist in der Nacht zum 22. August bei WOW verfügbar. Neun weitere Episoden folgen im wöchentlichen Rhythmus.

Basierend auf dem Roman "Feuer und Blut" (2018) von George R.R. Martin erzählt die Serie die Vorgeschichte des Hauses Targaryen von Westeros, dessen berühmteste Nachfahrin die Drachenmutter Daenaerys (Emilia Clarke) ist. Sie und die anderen bekannten Figuren werden jedoch keine Rolle spielen. Stattdessen beginnt die Handlung rund 200 Jahre vorher, zu einer Zeit, als König Viserys I. (Paddy Considine) auf dem Eisernen Thron sitzt. Aus seiner ersten Ehe hat er eine Tochter namens Rhaenyra (Emma D'Arcy), die ihm eines Tages auf den Thron folgen möchte. Doch als Frau gilt sie in den Augen vieler als ungeeignet. Durch die Unstimmigkeiten über die Thronfolge entbrennt ein Bürgerkrieg, der die verschiedenen Häuser von Westeros gegeneinander aufbringt und die Zukunft des Kontinents maßgeblich beeinflusst ...

"Schickeria - Als München noch sexy war", Amazon Prime Video

Von den 1960er- bis in die 1980er-Jahre gab es keine Zweifel: München war die unumstrittene Schickeria-Hauptstadt Deutschlands. Nun sind - unter anderem - Iris Berben, Thomas Gottschalk und der Boulevard-Journalist Michael Graeter ihre Chronisten. In der Amazon-Eigenproduktion "Schickeria - Als München noch sexy war" beleuchten sie ein Zeitalter, in dem München als "heimliche Hauptstadt Deutschlands" gehandelt wurde.

Vier je 45-minütige Episoden sollen die bayerische Metropole in ihrer wildesten Ära zeigen. Die Dokumentation erinnert an längst vergangene Jahre, in denen sich Stars wie Jack Nicholson, Sean Connery und Freddie Mercury in München die Klinke in die Hand gaben. Laut Amazon dürfen sich Nostalgie-Fans auch auf die ein oder andere unveröffentlichte Geschichte freuen. Zu sehen gibt es die Dokureihe ab 19. August.

"Alma", Netflix

Ein Busunfall in den Bergen, bei dem viele ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler ums Leben kommen, verursacht bei Alma (Mireia Oriol) Amnesie, Albträume und Visionen, deren Bedeutung sie nicht entschlüsseln kann. Mit ihren Eltern und Freunden, die für sie allesamt Fremde sind, will sie das Geheimnis des Unfalls ergründen. Schon bald zweifelt sie aber an ihrem eigenen Verstand. Kann sie sich wirklich an nichts erinnern? Oder ist es ihr Umfeld, das ihr etwas vorspielt?

Die neue Netflix-Mysteryserie "Alma" hat Potenzial, nach "Haus des Geldes" der nächste Streaming-Kracher aus Spanien zu werden. Das zehnteilige Drama, bei dem Sergio G. Sánchez ("Das Waisenhaus", "Das Geheimnis von Marrowbone") und Kike Maíllo ("A Perfect Enemy") Regie führten, ist ab 12. August abrufbar.

"Bad Sisters", Apple TV+

Durch den frühen Tod ihrer Eltern sind die fünf Garvey-Schwestern Grace (Anne-Marie Duff), Bibi (Sarah Greene), Becka (Eve Hewson), Eva (Sharon Horgan) und Ursula (Eva Birthistle) bereits seit ihrer Kindheit unzertrennlich. Seit Grace mit dem jähzornigen und manipulativen John Paul (Claes Bang) verheiratet ist, befürchten die anderen Frauen jedoch, ihre sanftmütige Schwester zu verlieren. Um den Familienfrieden wiederherzustellen, greifen die Garveys deshalb zu drastischen Methoden.

Die schwarzhumorigen Apple-Serie "Bad Sisters" entführt das Publikum ab 19. August in einen malerischen Vorort von Dublin. So harmonisch, wie die Kulisse vermuten lässt, geht es in der zehnteiligen Geschichte jedoch nicht zu. Verantwortlich für die vielversprechende Krimiserie zeichnet unter anderem Dearbhla Walsh, die für ihre Arbeit an der Dramaserie "Klein Dorrit" mit einem Emmy ausgezeichnet wurde.

"DMZ", WOW

Düstere Zukunftsaussichten in der DC-Comicverfilmung "DMZ": Die Sanitäterin Alma Ortega (Rosario Dawson) sucht inmitten eines erbitterten Bürgerkrieges nach ihrem verlorenen Sohn. Dafür muss sie sich zurück in eines der wohl gefährlichsten Gebiete der USA wagen - in die "DMZ", eine entmilitarisierte, gesetzlose Zone im einstigen Manhattan. Dort angekommen trifft Alma jedoch nicht auf ihr Kind, sondern auf Parco Delgaro (Benjamin Bratt), der alles daran setzt, die DMZ zu beherrschen.

In den USA durften Science-Fiction-Fans bereits seit April mit "The Mandalorian"-Star Rosario Dawson mitfiebern. Nun feiert die spannende, vierteilige Miniserie auch hierzulande Premiere. Regie führte Ava DuVernay ("Selma"), das Drehbuch schrieb "Westworld"-Autor Robert Patino. WOW hat "DMZ" ab 24. August im Programm.