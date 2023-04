Nicht als Stress für Shania: Die 18-jährige Geiss-Tochter baut einen kleinen Unfall mit dem Wagen ihrer Schwester. Als wäre das nicht genug, sollen Davina und sie auch noch bei Party-Vorbereitungen ihrer Eltern mithelfen. Doch Shania ist schlau und stellt sich dumm ...

Es kracht bei den beiden Schwestern in "Die Geissens" (montags, 20.15 Uhr, RTLZWEI) - und das wortwörtlich: Die 18-jährige Shania hat gerade ihr erstes Fahrtraining auf den Straßen Monacos einigermaßen erfolgreich hinter sich gebracht. Doch als sie auf einen beschrankten Parkplatz einfahren will, hört man plötzlich einen dumpfen Ton: Shania hat mit dem linken Vorderreifen einen Poller gerammt.

Auf dem Rücksitz zetert ihre Schwester Davina sofort los, denn ihr gehört der Wagen: "Das war doch so klar, dass du mein Auto kaputtfährst"!", motzt sie. "Sobald du in dieses Auto eingestiegen bist, wusste ich, irgendetwas wird passieren", sagt die 19-Jährige. Und wie reagiert die Bruchpilotin? So wie sie es meistens tut: Sie ist um keine Ausrede verlegen.

"Das ist auch ganz normal mit dieser ganzen Aufregung", verteidigt sie sich, "da kann man ja nicht mehr klar denken." Für die Fahranfängerin ist die Sache klar: "Der ganze Stress wurde einfach zu viel." Davina dreht verbal jedoch noch eine Runde: "Wir werden sehen, was Papa dazu sagt", zetert sie weiter.

Shania und Davina lassen Papa Robert warten

Doch Robert Geiss hat zur gleichen Zeit ganz andere Probleme: Die Vorbereitungen für ein privates Oktoberfest in St. Tropez laufen auf Hochtouren. Nach einem Unwetter war der Strom ausgefallen, doch mit ein paar Tricks (Frischhaltefolie um Kabel wickeln?!) ist jetzt wieder Saft da. Doch noch immer sind 1.000 Dinge zu erledigen. Neben jeder Menge Handwerker und zwei Köchen hoffen Robert und Carmen auch auf die Unterstützung von Davina und Shania.

Die haben jedoch wenig Bock, trudeln erst am späten Nachmittag ein und beschäftigen sich dann erst mal damit, gemütlich zu essen und TikTok-Videos zu schauen. Nach langem Hin und Her ergreift Davina dann doch noch die Initiative und übernimmt eine der Aufgaben: Holztische einölen. Shania fordert sie auf, Hilfsarbeiten zu machen, konkret: einen Sonnenschirm für sie aufzuspannen. Robert beobachtet das Geschehen interessiert: "Da siehst du ja, wer den Haushalt macht oder wer überhaupt was macht." Shania scheitert derweil an der Technik des großen Sonnenschirms und fällt beinahe damit um.

"Ich war ja nicht für die Erziehung von Mädchen zuständig, das war ja Carmen"

Robert ruft seine Frau: "Guck mal, deine Kinder, Carmen. Was hast du da falsch gemacht?", fragt er sie provokant. Die 57-Jährige trägt seiner Meinung nach die volle Verantwortung: "Ich war ja nicht für die Erziehung von Mädchen zuständig, das war ja Carmen", feixt er. Die will Shania sofort zur Hilfe eilen: "Ich kann es nicht sehen!", ruft sie und lacht. Doch der schadenfrohe Robert hält sie zurück ("Du bleibst hier!"). Er amüsiert sich köstlich darüber, dass das Gelenk des Sonnenschirms mal rechts, dann wieder links abknickt und Shania fast daran verzweifelt.

Carmen hilft ihrer Tochter dann zumindest aus der Ferne: "Du kannst es jetzt wieder zuschrauben", sagt sie. Shania ist auch dieses Mal um keine Ausrede verlegen. "Nein, ich suche die Sonne", sagt sie. Zu viel für Robert: Er prustet los vor Lachen: "Ich suche die Sonne? Da oben ist die Sonne", sagt er und zeigt mit dem Finger gen Himmel. "Tja, manchmal ist das alles wie eine Komödie", kommentiert er das Geschehen. Carmen grinst: "Oder wie eine Tragödie ..."

Shania hat jedenfalls nach dieser Anstrengung schon wieder genug: "Ich finde, hier sind irgendwie zu viele Leute. Wollen wir nicht versuchen abzuhauen?", fragt sie Davina. Die ist sofort dabei: "Lass uns in die Stadt gehen!" Dieses Mal muss man Shania nicht lange bitten: "Lass uns einfach sagen, dass wir etwas in der Stadt zu tun haben, irgendwas kaufen", sagt sie. Gesagt getan.

Robert und Carmen wissen natürlich genau, dass die angebliche Besorgung nur vorgeschoben ist. Robert: "Es ist hier so viel zu tun, und keiner tut was", motzt er. Carmen nimmt es mit Humor: "Dafür haben wir ja die Kinder weggeschickt, damit die uns beim Nichtarbeiten nicht zusehen müssen." Robert bleibt nur noch ein: Kopfschütteln.