Julianne Moore spielt die Hauptrolle in "Sharper", einem Thriller bei Apple TV+. Rückblickend auf ihre Karriere empfindet sie Stolz und Dankbarkeit.

Ein Star ganz ohne Skandale: Schauspiel-Ikone Julianne Moore ist in Hollywood eine gefragte Schauspielerin. Und auch privat läuft es, sie kann mit Stolz auf eine echte Vorzeige-Familie blicken. Ihre beiden Kinder Caleb und Liv sind mittlerweile erfolgreiche junge Erwachsene, die Ehe vomit dem Regisseur Bart Freundlich gilt seit rund 20 Jahren als durchweg harmonisch. Mit Blick auf ihr Leben zeigt sich die 62-jährige Oscarpreisträgerin im Gespräch mit der Nachrichtenagentur teleschau äußerst dankbar: "Ich liebe das, was ich tue - und zwar mit ganzem Herzen. Es gibt keinen Tag, an dem ich aufwache und denke: 'Oh Mann, ich mache das immer noch.'" Vielmehr empfinde sie Stolz darauf, immer noch das zu tun, "was ich schon nach der Schule getan und so geliebt habe".

Schon in der Jugend sei sie nach der Schule immer wieder ins Theater gegangen, um an sich zu arbeiten. "Ich habe mittlerweile natürlich viel mehr Erfahrung, aber ich gehe eine neue Rolle immer noch mit der gleichen Leidenschaft an wie damals." Mit Blick auf das Filmbusiness fügt sie hinzu: "Ich versuche, niemals zynisch zu sein, auch wenn ich weiß, dass hinter meinem Beruf eine ganze Industrie und ein großes Business steckt."

Derzeit ist Julianne Moore in dem Psycho-Thriller "Sharper" zu sehen (bei Apple TV+). Darin spielt sie die schillernde Madeline Hobbes, die einige dunkle Geheimnisse und kriminelle Machenschaften verbirgt. Angesprochen auf ein potenzielles eigenes kriminelles Potenzial räumte Julianne Moore im Interview lächelnd ein: "Oft träume ich von Möbelstücken, die ich mir niemals leisten könnte und denke daran, wie wundervoll es wäre, sie zu besitzen. Deshalb glaube ich, dass ich ganz teure Möbel klauen und mein Haus damit dekorieren würde."