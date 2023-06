Nintendo-Chef Shuntaro Furukawa hat Informationen zum Nachfolger der Switch. Eine Formulierung macht Hoffnungen auf eine Abwärtskompatibilität. Von einem "reibungslosen Übergang" ist die Rede.

In einem Gespräch mit Analysten machte Nintendo-Boss Shuntaro Furukawa Andeutungen über die Zukunft nach der Switch-Ära. Für die kommende Konsolengeneration dürfen sich Fans Hoffnungen auf eine Abwärtskompatibilität machen. So zumindest könnte man folgende Formulierung deuten: Laut Furukawa wolle ich Nintendo "so sehr wie möglich bemühen, einen reibungslosen Übergang" von der alten zur zukünftigen Konsolen-Hardware zu gewährleisten.

Nintendo Online als Schlüssel für mehrere Türen

Der Schlüssel zu diesem "reibungslosen Übergang" soll, so die Argumentation von Shuntaro Furukawa, Nintendo Online sein. Ein Schlüssel, der für mehrere Türen passen soll. So könne man mit den gleichen Zugangsdaten auf der Switch Spiele über Nintendo Switch Online zocken, aber mit dem Nintendo Online Account ebenso Mobile Games wie "Mario Kart Tour" oder "Mario Run". Auch für den Nachfolger der Switch könnten dann die gleichen Zugangsdaten für die Online-Nutzung verwendet werden. Heißt: Für die nächste Generation gilt das Nintendo Online-Passwort.

Die Aussagen von Shuntaro Furukawa sind so vage, dass sie viel Spielraum für Interpretation lassen. Zum einen glauben Insider, zwischen den Zeilen lesen zu können, dass bei der nächsten Konsolengeneration kein revolutionär neues Hardware-Konzept zum Einsatz kommt. Zum anderen hoffen manche, dass sich daraus die Chance auf eine Abwärtskompatibilität ableitet. Diese würde erlauben, Switch-Spiele auch auf der Nachfolge-Konsole zu daddeln. Wann Details folgen, bleibt abzuwarten. Nintendo machte bereits deutlich, dass zumindest bis Ende des aktuellen Geschäftsjahres, also Ende April 2024, nicht mit einer neuen Konsolengeneration zu rechnen sei.