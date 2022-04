Nanu? Bei "TV total" tauchte am Mittwoch plötzlich ein zweiter Moderator auf der Bühne auf. Sorgen um seine Zukunft muss sich Sebastian Pufpaff aber nicht zu machen. Stattdessen machte sich die ProSieben-Sendung mit der Aktion lustig über den FC Bayern München.

Seine Zeit als Moderator der ARD-Show "Verstehen Sie Spaß?" mag vorbei sein. Trotzdem scheint Guido Cantz die Freude daran nicht zu verloren haben, Kollegen aus der Unterhaltungsbranche zu überraschen. Am Donnerstagabend war nun "TV total"-Moderator Sebastian Pufpaff an der Reihe. Der hatte in der aktuellen Ausgabe der ProSieben-Sendung bereits am Pult Platz genommen, als ein zweites Mal die Titelmusik der Show ertönte. Anschließend betrat Guido Cantz die Bühne und begrüßte das Publikum: "Guten Abend. Herzlich willkommen zu 'TV total'!"

Hinter dem überraschenden Auftritt steckte aber kein fieser Streich, sondern lediglich ein Gag auf Kosten des FC Bayern München. Der Rekordmeister hatte sich am vergangenen Samstag im Spiel gegen den SC Freiburg einen Wechselfehler erlaubt. Kurzzeitig stand ein Spieler zu viel auf dem Rasen. Welche Konsequenzen daraus resultieren, muss nun ein Sportgericht entscheiden.

Bei "TV total" war das Missverständnis dank des Einschreitens eines Schiedsrichters hingegen rasch aufgeklärt. Der Regelhüter zückte nach kurzem Zögern die rote Karte gegen Cantz: "Stopp. Da ist ein Moderator zu viel auf dem Platz." Der 50-Jährige zeigte dafür kein Verständnis und protestierte: "Kann ja gar nicht sein!" Als Cantz dann auch noch der Bühne verwiesen wurde, empörte er sich: "Ja, super. Scheiße ist das doch. Was soll das denn?" Pufpaff nahm das Ganze entspannt zur Kenntnis und meinte nur: "Es war der Schiri. Kommt nicht von mir. Ist die Schiedsrichter-Entscheidung."