Die Bühne von "The Voice Kids" ist nicht nur für große Auftritte gut, sondern auch für große Geschichten: Melaniia (14) musste mit ihrer Mutter Vater und Bruder auf der Flucht aus der Ukraine zurücklassen. Jetzt singt sie nicht nur für sie, sondern auch für "ein neues Leben" - und betört die Coaches.

"Ich singe seit zehn Jahren und ich versuche, dieses Leben wieder zu führen - für meinen Vater und meinen Bruder"; Die 14-jährige Ukrainerin Melaniia berührt die "The Voice Kids"-Coaches in der kommenden Ausgabe der Castingshow nicht nur mit ihrem Auftritt, sondern auch mit ihrer Geschichte, wie SAT.1 jetzt vorab verriet. Das Nachwuchstalent lebt erst seit fünf Monaten in Deutschland. Nachdem sie am 24. Februar 2022 von Bomben geweckt wurde, packte ihre Mutter sofort die Koffer, um aus ihrem Heimatland zu fliehen. Der Krieg hatte begonnen. Da Melaniias Vater und Bruder die Ukraine jedoch nicht verlassen dürfen, hat sie beide bereits seit über sechs Monaten nicht mehr gesehen. "Ich denke, meine Familie ist glücklich darüber, dass ich mein Leben so weiter leben kann", erzählt sie bei den vierten Blind Auditions der elften Staffel. Auf der Bühne sei sie einfach glücklich: "Ich möchte wirklich versuchen, jeden Moment, den ich erlebe, glücklich zu sein."

Nichtsdestotrotz geht es bei der SAT.1-Castingshow (Freitag, 31. März, 20.15 Uhr) um die Stimme - aber auch mit der kann die junge Sängerin punkten. Buzzer! Ein Stuhl nach dem anderen dreht sich um. Vor allem Juror Alvaro Soler fehlen die Worte vor Begeisterung: "Was war das denn?" fragt er in die Runde. Auch Coach Lena Meyer-Landrut kann nicht fassen, was sie da zu Ohren bekommt: "Wie viele Personen bist Du und wenn ja: warum?" Damit spielt sie auf die verschiedenen Genres an, die Melaniia während ihres Auftrittes abklappert. Sie kann Oper, Jazz, Pop, Männer- und Kinderstimmen singen und imitieren. Vielseitig begabt, das Kind. "Wer bist Du und von welchem Planeten?" Sänger Soler scheint ein Opfer der totalen Verwirrung zu sein.

Melaniia (14): "Als der Krieg begann, änderte sich der Sinn meines Lebens"

Seine Kollegin hilft ihm da aus der Patsche: "Du gehörst auf die Bühne, spring auf jede Bühne, die Du findest, für den Rest Deines Lebens, denn da gehörst Du hin", schwärmt die 31-Jährige. Nachdem die erste Aufregung so langsam verfliegt, weiß auch Musiker und Coach Wincent Weiss seiner Bewunderung Ausdruck zu verleihen: "Ich wünschte, ich hätte damals so viel Selbstvertrauen wie Du gehabt - in Deinem Alter war ich ein schüchterner kleiner Junge!" Für wen sich die 14-Jährige nach Lob von allen Seiten wohl entscheidet?

Die Musik begleitet Melaniia bereits seit ihrem achten Lebensjahr, seitdem besucht sie eine Gesangsschule. 2021 gewann sie obendrein einen internationalen Gesangswettbewerb namens "Starttime" in der Ukraine. Dass sie seit einiger Zeit in Deutschland lebt, tut zumindest ihrer Passion keinen Abbruch: Auch ihre Gastfamilie aus Vreden, die das Mutter-Tochter-Gespann freundlich aufgenommen hat, ist sehr musikalisch. Musik ist also mehr als nur aneinandergereihte Noten: Da das Mädchen noch kein Deutsch spricht, verbinden die Melodien. Jedes Familienmitglied spielt ein bis zwei Instrumente und abends wird gemeinsam musiziert. Mit ihrer Gastschwester Anna (14) unternimmt Melaniia viel in ihrer Freizeit. "Als der Krieg begann, änderte sich der Sinn meines Lebens", erklärt die junge Künstlerin im Rahmen der Show am Freitagabend. "Damit gingen meine Träume und Ziele verloren. Doch jetzt möchte ich ein neues Leben beginnen und versuchen, mich wiederzufinden".