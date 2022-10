WDR-Programmdirektor Jörg Schönenborn hat sich für eine Zusammenlegung der Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen ausgesprochen. In der Branche wird schon länger darüber diskutiert.

Möchte man das digitale Angebot der öffentlich-rechtlichen Sender durchsuchen, muss man jede Mediathek einzeln aufrufen. Ginge es nach dem Programmdirektor des WDR, Jörg Schönenborn, wäre damit bald Schluss.

"Ich glaube, wir schulden der Gesellschaft irgendwann ein einziges großes Portal. Einen Eingang, der zu allen öffentlich-rechtlichen Inhalten führt", sagte Schönenborn laut Medienberichten vom Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Seine "Vision" sei "eine Plattform, auf der alle öffentlich-rechtlichen Angebote sind, aber auch andere Player etwa aus dem Kulturbereich." Der WDR selbst hatte das Zitat bereits am Donnerstagnachmittag auf seinem offiziellen Twitter-Account verbreitet.

Identitätsverlust gefürchtet

Dass man die verschiedenen Mediatheken immer noch einzeln anwählen muss - wie die dazugehörigen klassischen Fernsehsender auch -, liegt daran, dass die Sender ihre Eigenständigkeit und Identität wahren wollen. Deswegen sprachen sich vereinzelte Vertreter der Branche in der Vergangenheit gegen ein solches Vorhaben aus.

Dennoch sind etwa ARD und ZDF beim Aufbau ihrer Mediatheken inzwischen näher zusammengerückt. "Wir haben in den letzten drei Jahren extrem viel erreicht, was die Platzierung und Nutzung der Mediathek angeht", so Schönenborn. "Ich hoffe, dass wir da in weiteren drei bis fünf Jahren einen großen Schritt weiter sind."