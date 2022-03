Es bleibt dabei: Kein Karneval im WDR. Auch dann nicht, wenn dieser - wie der Rosenmontagszug in Düsseldorf - erst im Mai gefeiert wird. Der Sender begründete die Absage damit, dass die Übertragung der Veranstaltung hinsichtlich des Krieges in der Ukraine "nur schwer vorstellbar" sei.

Eine Nachricht, die Ende März etwas komisch klingt, aber sie ist aktuell, und es stimmt: Kein Düsseldorfer Rosenmontagszug im Westdeutschen Rundfunk! Der Sender wird auch im Mai darauf verzichten, die verschobene Veranstaltung live zu übertragen. Bereits im vergangenen Jahr hatte das Comitee Düsseldorfer Karneval (CC) verkündet, den Umzug aufgrund der hohen Corona-Infektionszahlen von Februar auf Mai zu verschieben. Der Termin am Sonntag, 29. Mai, steht weiterhin - eine eigene Sendung allerdings wird den Feierlichkeiten in diesem Jahr nicht gewidmet werden.

"Die Übertragung eines Karnevalsumzugs in der aktuellen Situation, in der in Europa Krieg herrscht und Millionen Menschen ihre Heimat verlassen mussten, ist für uns schwer vorstellbar", heißt es in einer Stellungsnahme des WDR. "Schunkelnde Reporter, Reporterinnen sowie feiernde Kommentatoren und Kommentatorinnen wären im Sendeablauf - davon müssen wir derzeit ausgehen - unmittelbar umgeben von Bildern des Ukraine-Konflikts." Nichtsdestotrotz soll in Magazin- und Nachrichtenformate des WDR im Fernsehen, im Radio und digital über den Zug berichtet werden, so der Sender weiter.

Der WDR wünsche "den Düsseldorfer Jecken und dem Comitee Düsseldorfer Carneval (CC), den beteiligten Vereinen und ihren Mitgliedern am 29. Mai einen schönen Umzug". Ende Februar hatte der Sender viel Kritik für die Entscheidung einstecken müssen, trotz des Einmarschs russischer Truppen in die Ukraine live vom Kölner Karneval zu senden. Kurz darauf strich der WDR alle Karnevalssendungen aus dem Programm.