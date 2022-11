Bereits ein Glas Wein soll U2-Frontmann Bono aufgrund einer Unverträglichkeit bei einem Treffen mit Barack Obama ausgeknockt haben. Wenig später sei der Sänger im Lincoln-Schlafzimmer des Weißen Hauses aufgewacht.

Wer kann das schon von sich behaupten: Wie Bono in seinem kürzlich erschienenen Buch "Surrender: 40 Songs, One Story" beschreibt, ist er vor einigen Jahren bei einem Besuch im Weißen Haus eingeschlafen - nachdem er und seine Frau Ali Hewson mit den Obamas einen feuchtfröhlichen Abend verbracht haben. So sei der U2-Sänger nach einem Glas Wein schläfrig geworden, habe es zuvor jedoch noch geschafft, sich von der Gruppe zu entfernen: "Als ich begann einzuschlafen, entschuldigte ich mich, und was dann geschah, ist ein wenig verschwommen. Laut Ali dauerte es etwa zehn Minuten, bis der Präsident sie fragte: 'Bono ist schon eine Weile weg. Geht es ihm gut?'"

Der Grund für Bonos Aussetzer sei eine Allergie gegen Salicylsäure gewesen. Der Stoff, der unter anderem auch in Wein enthalten ist, habe den heute 62-Jährigen urplötzlich müde werden lassen. "Sie betraten das Lincoln-Schlafzimmer, und da lag ich, ohnmächtig, mit dem Kopf im Schoß von Abraham Lincoln, in seinem Bett", erinnert sich Bono. Barack Obama habe jedoch "nicht eine Minute lang" geglaubt, dass der Musiker tatsächlich aufgrund einer Intoleranz eingeschlafen sei: "Er erzählt den Leuten, er könne mich unter den Tisch trinken. Blödsinn. Aber er macht einen starken Martini."