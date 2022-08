Jonah Hill nimmt sich eine Pause von roten Teppichen. Wie der Hollywoodstar in einem Statement ankündigte, wolle er sich für einen unbestimmten Zeitraum aus der Öffentlichkeit zurückziehen und psychische Erkrankungen enttabuisieren.

Zur Schauspielerei gehört für die meisten Stars auch, ihre Projekte auf roten Teppichen und in Talkshow-Auftritten zu bewerben. Davon will Jonah Hill nun jedoch erstmal nichts mehr wissen. Wie der 38-jährige Hollywoodstar in einem offenen Brief an mehrere US-Medien erklärte, müsse er sich aus gesundheitlichen Gründen zurückziehen.

Bei seiner Arbeit an "Stutz", einem noch nicht erschienenen Dokumentarfilm über sich und seinen Therapeuten, sei Hill zu dem Schuss gekommen, dass er "seit fast 20 Jahren unter Angstzuständen leide, die sich durch Medienauftritte und öffentlichkeitswirksame Ereignisse noch verschlimmern". Wie unter anderem das US-Branchenblatt "TMZ" berichtet, sei Hill dankbar, dass die Dokumentation im Herbst auf einem "prestigeträchtigen" Festival Premiere feiern werde. Nichtsdestotrotz werde er dort nicht anwesend sein, "um für diesen Film oder einen meiner kommenden Filme zu werben, da ich diesen wichtigen Schritt zu meinem eigenen Schutz mache."

Der "Wolf of Wall Street"-Star sei sich bewusst, dass er "zu den wenigen Privilegierten gehöre, die es sich leisten können, eine Auszeit zu nehmen". Er hoffe, mit seinem Brief dazu beitragen zu können, psychische Erkrankungen zu enttabuisieren. Auch mit seinem Film wolle er erreichen, "dass es für die Menschen normaler wird, über diese Dinge zu sprechen und zu handeln".