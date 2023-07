Wer schon immer wie Barbie aussehen wollte, kann sich diesen Traum nun erfüllen - für 120.000 Dollar. Die "Barbie"-Rundumerneuerung des US-amerikanischen Schönheitschirurgen Scott Flyer beinhaltet drei Operationen am Körper sowie einen Gesichtseingriff.

Barbie ist nicht erst seit der gleichnamigen Realverfilmung (aktuell im Kino) in aller Munde. Die wohl bekannteste Puppe des US-Spielzeugherstellers Mattel ist seit Jahrzehnten Kult - und dürfte nicht zuletzt dank der jüngst gestarteten Komödie von Greta Gerwig als derzeitiges Stil-Vorbild vieler Mädchen und Frauen gelten. Ein US-amerikanischer Chirurg will nun die Gunst der Stunde nutzen: Dr. Scott Flyer bietet ein Programm an, durch das eingefleischte Barbie-Fans wie die Kultfigur aussehen können.

In der "New York Post" stellte der Arzt die Prozedur vor, die aus insgesamt vier Terminen besteht. Flyer behauptet: Mit drei Körper-Operationen und einem Eingriff im Gesicht könne jede Person so aussehen wie Barbie. Zudem bestehe die Möglichkeit, die klassischen Barbie-Haare, die Nägel der Puppe sowie ein Zahn-Bleaching zu ergänzen. Die Gesamtkosten der Behandlung betragen 120.000 US-Dollar, was umgerechnet etwa 108.000 Euro entspricht.

Chirurg bietet auch Ken-OP an

"Für manche könnte es nur eine Brust- oder eine Postraffung sein. Für andere kommt eine Fettabsaugung mit Brustvergrößerung und ein paar Gesichtsveränderungen infrage", erklärt Flyer. Auch Männer kommen dabei nicht zu kurz: Durch Eingriffe wie "eine Fettabsaugung, eine Bauchgravur, ein Fett-Transfer in die Brust und einen Kiefer- und Wangenfüller" können sie laut Flyer zu Barbies Freund Ken werden.

Zudem ermögliche es der plastische Chirurg seinen Patientinnen, in Barbies Auto - einer rosa Corvette - vorzufahren. Den frischgebackenen "Kens" hingegen lasse Flyer bei der Farbe des Wagens freie Wahl.

"Barbie": Film bricht gleich zwei Rekorde

Auch abseits der Schönheitsbranche ist der Hype um "Barbie" groß: Laut US-Medienportalen wie "Variety" und "Deadline" habe die Komödie in den Vereinigten Staaten schon am ersten Wochenende 155 Millionen US-Dollar eingespielt. Somit ist den "Barbie"-Machern der erfolgreichste Kinostart des Jahres 2023 gelungen. Darüber hinaus darf sich Regisseurin Greta Gerwig über einen weiteren Rekord freuen: Unter allen Filmen, bei denen eine Frau Regie führte, hat "Barbie" den erfolgreichsten Start hingelegt. Gespielt wird die Kultpuppe von der australischen Schauspielerin Margot Robbie.