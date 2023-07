Die italienische Staatsanwaltschaft soll verschiedenen Medienberichten zufolge Ermittlungen gegen Brian Molko eingeleitet haben. Zuvor hatte der Sänger der britischen Alternative-Rockband Placebo die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni als "Faschistin" und "Rassistin" beschimpft. Nach einem Auftritt der Band vergangene Woche nahe Turin veröffentlichten Fans Videos im Netz, in denen zu sehen ist, wie der 50-Jährige unter Jubel des Publikums auf Italienisch gegen die ultrarechte Ministerpräsidentin wettert.

Meloni ist die Vorsitzende der landläufig als postfaschistisch eingestuften Partei Fratelli d'Italia. Die 46-Jährige gewann nach dem Sturz ihres Vorgängers Mario Draghi die Wahlen im Jahr 2022. Das italienische Strafgesetzbuch sieht Geldstrafen in Höhe von 1.000 bis 5.000 Euro für die "öffentliche Verunglimpfung der Republik" vor. Zur "Republik" zählt neben dem italienischen Parlament, den Gerichten und der Armee auch die Regierung des Landes.

Bislang hat sich die Staatsanwaltschaft in Turin nicht zu den Berichten geäußert.

During the Stupinigi Sonic Park, the Placebo lead singer Brian Molko calls PM Giorgia Meloni 'racist, fascist', concluding 'fuck you'.



July 11, 2023 pic.twitter.com/eqmJLcH4Qp