Am Freitag sollte Florian Silbereisen in der Live-Show "Germany 12 Points - der deutsche ESC-Vorentscheid" im Ersten zu Gast sein, doch daraus wird nun nichts: Der Schlagerstar hat sich mit Corona infiziert.

Hotelquarantäne statt Bühnenauftritt: Dies gilt für Florian Silbereisen in diesen Tagen. Bereits vergangene Woche soll der Schauspieler und Schlagersänger positiv auf das Coronavirus getestet worden sein. Seither isoliert er sich in einem Hotelzimmer in Lappland. Dies geht aus mehreren Medienberichten hervor. Den für Freitag, 4. März, geplanten Auftritt in der Live-Sendung "Germany 12 Points - der deutsche ESC-Vorentscheid" unter Moderation von Barbara Schöneberger um 21.00 Uhr im Ersten wird der 40-Jährige nicht wahrnehmen können.

Die Infektion wurde während der Dreharbeiten zur ZDF-Filmreihe "Das Traumschiff" entdeckt. Silbereisen spielt erneut den Kapitän Max Prager. Da Prager eine der tragenden Hauptfiguren der Reihe ist, wurde die Produktion vorläufig unterbrochen. Ein Ausstrahlungstermin steht noch nicht fest. Silbereisens Einsatz als Juror in der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" soll jedoch nicht gefährdet sein: Die Recall-Sendungen wurden bereits aufgezeichnet. Der Ausstrahlung der nächsten Folge am Samstag, 5. März, um 20.15 Uhr, steht also nichts im Weg.