Schlagerstar Stefanie Hertel wäre dieser Tage eigentlich gut beschäftigt. Doch nun machte das Corona-Virus den Konzertplänen einen Strich durch die Rechnung.

Stefanie Hertel hat traurige Nachrichten: "Leider müssen wir unsere #Konzerte für diese Woche absagen", schreibt die Schlagersängerin bei Instagram. Der Grund: Sowohl sie als auch ihr Ehemann, der Musiker Lanny Lanner, haben sich mit dem Corona-Virus infiziert. Ein Foto aus der häuslichen Quarantäne zeigt die beiden mit traurigem Blick und je einer Tasse Tee in der Hand: "Jetzt heißt es #abwarten und #Tee trinken", kommentiert Hertel.

"Get well soon"

Ihrem Frust über die ausgefallenen Auftritte macht die 42-Jährige in einem weiteren Posting Luft: Zu einem Video von ihrem letzten Auftritt mit der Dirndlrockband schreibt sie: "Ich hatte mich so auf heute Abend in #Bobfingen und morgen in #Hövelhof gefreut, dann hätten wir wieder abrocken können. Jetzt schwelge ich mit diesem Video in Erinnerung..." In der Kommentarspalte häufen sich derweil die Genesungswünsche von Fans und Kolleginnen: "Ohje... Gute Besserung", schreibt die Schauspielerin und Sängerin Rebecca Immanuel. "Get well soon", wünscht der irische Sänger Johnny Logan.