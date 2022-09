Schon in den vergangenen beiden Jahren wurde "Die Helene Fischer Show" im ZDF gestrichen. Auch dieses Jahr gehen Fans der Schlagersängerin an Weihnachten leer aus.

Im Jahr 2011 wurde zum ersten Mal "Die Helene Fischer Show" ausgestrahlt - zunächst noch in der ARD. Fünf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten ein, wie die Schlagersängerin Stars wie Andrea Berg oder Peter Maffay auf ihrer großen Bühne willkommen hieß. Und auch später im ZDF war das Interesse groß. Doch vor zwei Jahren fiel die große Show aufgrund der Corona-Pandemie erstmals aus, auch 2021 wurde sie gestrichen, stattdessen wurden Sendungen wie "Dalli Dalli - die Weihnachtsshow" gezeigt. Nun ist es offiziell: Auch dieses Jahr wird das Publikum auf die Weihnachtsshow von Helene Fischer verzichten müssen.

Das ZDF bestätigte laut Medienberichten, dass auch in der diesjährigen Weihnachtszeit "Die Helene Fischer Show" nicht ausgestrahlt wird. Grund dafür sei der ungewisse Corona-Winter. "Die Planung und Umsetzung der 'Helene Fischer Show' als eine der größten und aufwendigsten Hallenproduktionen im deutschen TV ist auch in diesem Winter mit zu vielen Unwägbarkeiten und produktionellen Herausforderungen verbunden", hieß es bei "dwdl.de".

Was stattdessen am ersten Weihnachtsfeiertag im ZDF läuft, wurde noch nicht bekannt gegeben. Einen kleinen Lichtblick gibt es trotzdem für die Fans der Schlagersängerin: Am Samstag, 1. Oktober, 21.45 Uhr, wird "Helene Fischer - Wenn alles durchgeht" gezeigt. Dort werden die besten Zusammenschnitte von ihrem größten Konzert präsentiert, welches sie August 2022 in München gab - vor 130.000 Zuschauern.