Dieter Bohlens Autorität habe etwas "Einschüchterndes", erklärt Vanessa Mai in ihrem Buch "I do it May way".

Von Januar bis Mai 2016 saß Vanessa Mai an der Seite von Dieter Bohlen in der Jury von "Deutschland sucht den Superstar". In ihrem neuen Buch schreibt die Sängerin nun über ihre Erfahrungen mit Bohlen - und rückt den Pop-Titan dabei in kein gutes Licht.