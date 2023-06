Seit Jahren setzt sich der "Zurück in die Zukunft"-Star Michael J. Fox für die Parkinson-Forschung ein. Nun wurde in München auf dem Start-up-Festival "Bits & Pretzels HealthTech" mit dem Frontier Award ausgezeichnet.

Im Dezember 1998 machte Schauspieler Michael J. Fox gegenüber der US-Zeitschrift "People" seine Parkinson-Erkrankung öffentlich. Aufgrund seiner Krankheit gründete er zwei Jahre später die "Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research", die Mittel für die Parkinson-Forschung sammelt und verteilt. Für sein Engagement erhielt der 62-Jährige bereits einige Auszeichnungen. Nun wurde dem "Zurück in die Zukunft"-Star eine weitere Ehre zuteil. Am Dienstag nahm Fox auf dem Start-up-Festival "Bits & Pretzels HealthTech" in München den Frontier Award entgegen.

"Seine Geschichte voller Mut und Optimismus hat Millionen Menschen weltweit inspiriert. Anstatt in Selbstmitleid zu zergehen, setzte er sich für die Parkinson-Forschung ein", wurde die Wahl von Fox als Preisträger begründet. Die Auszeichnung wurde ihm von Eckart von Hirschhausen überreicht. Vor dem Gespräch auf der Bühne zeigte sich der Arzt und Fernsehmoderator beeindruckt von Fox und bezeichnete ihn als "einen großartigen Mann, der einen so langen Atem hat."

Fox: "Ich möchte Parkinson nicht für mich selbst heilen"

Dabei sprach der Hollywood-Star auch über seine Tätigkeit in der Parkinson-Forschung: "Ich möchte Parkinson nicht für mich selbst heilen, sondern für die Menschen in der Zukunft", erklärte er. Bereits im Alter von 29 Jahren erhielt der Schauspieler die Diagnose, die er allerdings mehrere Jahre vor der Öffentlichkeit geheim hielt. "Ich hatte Angst, sie würden aufhören zu lachen, wenn sie dächten, ich sei krank", gestand er.

Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, kam Fox während des Gesprächs auch auf die "Zurück in die Zukunft"-Reihe zu sprechen. Auf die Frage, was er ändern würde, wenn er in die Vergangenheit reisen könnte, antwortete er sofort: "Nichts!".