Lange vorab war der Start der Datingshow "Topf sucht Burdecki - Ein Promi zum Verlieben" für kommenden Sonntag angekündigt. Nun startet Evelyn Burdeckis Suche nach dem Traummann eine Woche später. Grund dafür: das Finale der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft gegen England.

Am Mittwochabend begeisterte die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft erneut mit einem couragierten Auftritt beim 2:1 im Halbfinale gegen Frankreich. Der Weg des DFB-Teams führt also bis ins Endspiel - im Wembley-Stadion in London wartet Gastgeber England (Sonntag, 31. Juli, ab 17.30 Uhr, ARD). Die Partie sorgt nun für eine Programmänderung, allerdings nicht im Ersten, sondern bei SAT.1. Wie der Sender aus Unterföhring bekannt gab, wird der Start von Evelyn Burdeckis Datingshow "Topf sucht Burdecki - Ein Promi zum Verlieben" um eine Woche verschoben.

Anstatt wie geplant kommenden Sonntag - und damit zeitgleich zum EM-Finale - wird die erste Folge am Sonntag, 7. August, ab 17.40 Uhr bei SAT.1 zu sehen sein. "Ich drücke unserer Nationalmannschaft beide Daumen!", wird Evelyn Burdecki in der Mitteilung zitiert. "Bei diesem Finalspiel darf die Liebe auch mal eine Woche warten."

21 ahnungslose Single-Männer bei "Topf sucht Burdecki"

Wie kommt es zu dieser kurzfristigen Entscheidung? Es ist anzunehmen, dass SAT.1 das Kräftemessen in Sachen Quote mit dem Fußballspiel scheut, bereits beim Halbfinale schalteten 12,19 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Das Finale dürfte ein noch größeres TV-Publikum anziehen.

Burdeckis Suche nach der großen Liebe weicht also eine Woche nach hinten. Unter dem Titel "Topf sucht Burdecki - Ein Promi zum Verlieben" strebt die 33-jährige TV-Blondine in insgesamt fünf Folgen an, ihr Dasein als Dauer-Single beenden. 21 Single-Männer dürfen um die Gunst des Realitystars buhlen - wissen aber vorher nicht, dass sie in der Sendung auf eine prominente Traumfrau treffen werden.