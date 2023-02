"Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen" - viele kennen diese Zeile "Über den Wolken" von Reinhard Mey. Das Lied stammt aus dem Jahre 1974 und wurde erstmals auf der Langspielplatte "Wie vor Jahr und Tag" veröffentlicht. Es existieren zahlreiche Coverversionen des Songs, darunter auch von Otto Waalkes und Dieter Thomas Kuhn. Gegen eine neue Version klagt der Liedermacher allerdings nun.

Die unterfränkische Band Dorfrocker hat das Lied umgedichtet und macht sich in ihrer Version über Klimaaktivisten lustig. Vor einigen Tagen veröffentlichte das Trio auf ihrer Instagram-Seite ein Video zu der Coverversion. In dem Kurzvideo sitzt ein Mensch auf der Straße und wird von einem der Dorfrocker angesprochen, der einen Artikel der "Bild" in der Hand hält. Darauf steht: "Klimakleber fliegen nach Bali". In dem Lied heißt es: "Über den Wolken muss euch das Klima wohl scheißegal sein. Eure Ängste nur verlogen - oh Mann ... und morgen klebt ihr euch wieder wo dran. Und alles was euch sonst so wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein."

Reinhard Mey: "Diesmal muss ich mit einer Klage dagegen vorgehen"

Mit der Version der Dorfrocker ist Reinhard Mey nicht einverstanden. Auf seiner Webseite schrieb der Liedermacher: "Wieder einmal wird 'Über den Wolken' umgedichtet und für Hetze und Beleidigungen missbraucht. Diesmal muss ich mit einer Klage dagegen vorgehen." Mittlerweile hat der 80-Jährige sein Statement gelöscht. Nun geht Mey mit einer Unterlassungsklage gegen die Band vor.

Wie sein Anwalt Alexander-David Pillokat gegenüber BR24 verriet, solle der Streit allerdings außergerichtlich beigelegt werden. "Das ganze soll möglichst auf kleiner Flamme außergerichtlich geklärt werden", erklärte er. Zudem solle der Schadensersatz an den "Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland" gehen.