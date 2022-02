Angesichts des Kriegs in der Ukraine verzichten die Kölner Karnevalisten auf den alljährlichen Rosenmontagszug - und riefen stattdessen zur Friedensdemo auf. Zehntausende Menschen kamen - und beeindruckten damit unter anderem den BAP-Sänger Wolfang Niedecken.

Bereits am vergangenen Donnerstag stand fest: Das Rosenmontagsfest in Köln findet in diesem Jahr nicht statt. Nichtsdestotrotz sind am heutigen Montag zehntausende Menschen ebendort auf die Straße gegangen - um für Frieden in der Ukraine zu demonstrieren. Die von Karnevalisten organisierte Veranstaltung erhielt in den Medien und online viel Zuspruch. Auch Prominente wie der BAP-Sänger Wolfang Niedecken zeigten sich begeistert vom Engagement der Demonstrantinnen und Demonstranten.

"Da bin ich sehr stolz auf meine Stadt, muss ich wirklich sagen", stellte Niedecken am Montagvormittag bei "WDR aktuell" fest. Von der hohen Teilnehmerzahl sei er beeindruckt, allerdings nicht überrascht: "Wie ich meine Kölner kenne. Ich habe damit gerechnet, weil ich auch weiß: Die Kölner feiern, sie können aber auch Position beziehen." Der Kölschrocker betonte zudem, wie vorbildlich die Menschen in der Kölner Innenstadt sich verhielten. "Ich sehe keinen einzigen ohne Maske", so der 70-Jährige.

"Noch vor ein paar Tagen hätte ich es für unmöglich gehalten"

Bereits am Sonntag hatte sich Niedecken auf der offiziellen Facebook-Seite seiner Band an seine Fans gewandt. Er schrieb: "Noch vor ein paar Tagen hätte ich es für unmöglich gehalten, dass der Kölner Rosenmontagszug zur Solidaritätskundgebung mit der tapferen ukrainischen Bevölkerung, beziehungsweise zu einer Friedensdemo gegen Putins aufgezwungenen Krieg würde." Er selbst sei zwar "nicht unbedingt der größte Karnevalsjeck", sei jedoch stolz, dass Bürgerinnen und Bürger seiner Heimatstadt "diese großartige Idee" gehabt hätten.

Auch der Kölner Musiker Peter Brings äußerte sich zur Demonstration. Es sei "der wichtigste Rosenmontagszug in Köln, seit ich auf der Welt bin", sagt der 57-Jährige im Interview mit "WDR aktuell". Am Sonntagabend hatte der "Brings"-Sänger einen Auftritt bei einer Karnevalisten-Sitzung abgebrochen. "Ich habe es versucht, aber ich kann nicht mehr", erklärte er laut "Express" angesichts der derzeitigen Situation in der Ukraine und erntete dafür heftigen Applaus.